DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 8 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 8 aprile 2025.

San Walter.

Buon onomastico ai nostri amici e ai nostri lettori che portano questo nome.

A Collepasso, festeggia 55 anni il dottor Sergio Mangia di Medici per l’Ambiente – Lecce: un affettuoso augurio di buon compleanno!

E buon compleanno alla nostra amica milanese Corinna Cozzi Canclini, che ne compie 64.

Nel giornata di oggi nel 2005 si svolge il funerale di papa Giovanni Paolo II, il papa santo, il papa venuto dall’Est che riuscì in un’impresa impossibile, fare una rivoluzione senza l’uso della violenza. Fu grazie a lui che cadde la cosiddetta cortina di ferro, tutti quei muri, compreso quello di Berlino che il Comunismo aveva innalzato per tenere prigioniere intere popolazioni. Al suo funerale partecipano più di duecento delegazioni ufficiali. Tra i temi del pontificato spiccano la necessità di una «nuova evangelizzazione», la difesa e promozione dei diritti umani (in particolare la libertà religiosa), la tutela della vita (contro l’aborto, l’eutanasia e ogni forma di violenza), la protezione della famiglia, la pace e la giustizia sociale. Il pontificato è stato anche contrassegnato dal sostegno ad alcuni movimenti ecclesiali (tra questi, l’Opus Dei), dal rigore in campo dottrinale e disciplinare e dalla continuazione del dialogo ecumenico con le altre confessioni cristiane e le religioni non cristiane (in proposito va ricordata soprattutto la Giornata mondiale di preghiera per la pace tenutasi ad Assisi il 27 ottobre 1986 per iniziativa del papa, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Chiese cristiane e delle principali religioni).

Di rilievo sono state le promulgazioni del nuovo Codex iuris canonici (1983) per la Chiesa latina e del Codex canonum ecclesiarum orientalium (1990), e la pubblicazione (1992) del Catechismo della Chiesa cattolica. Infine è da menzionare che sotto il suo pontificato è stata ristabilita la gerarchia cattolica nell’Est europeo e sono state riallacciate o instaurate relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e i paesi dell’Europa centrale e orientale.

8 aprile 1341 – Roma: Francesco Petrarca viene incoronato sommo “poeta” sul Campidoglio e posa sulla testa la corona di alloro.

Proverbio salentino: A CHIANGERE STU MUERTU SU LACRIME PERDUTE

A piangere questo morto sono lacrime perdute.

Quando si è impossibilitati a modificare una situazione è inutile stare a rimuginarci su.

Era il consiglio che veniva dato a quanti non si davano pace per un amore che era finito, per un affare che non andato a buon fine, oppure per un oggetto che si era rotto ed era inutile riparare.

E comunque anche quando si tratta di persone, che sono andate via divoro volontà o perché il buon Dio ce le ha portate via, vivere di rimpianti non serve, meglio guardare e andare avanti.

In realtà piangere sembra che faccia bene alla salute, perché il corpo rilascia degli ormoni che funzionano come di tranquillanti. Questa funzione, a discapito di quanto si possa pensare, fa parte della natura umana, e se è vero che agli uomini la cultura imponga di non piangere, ciò determina un accumulo nel corpo di eccessive quantità di magnesio che incrementano il cattivo umore.

