DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 9 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 9 aprile 2025.

San Demetrio.

A Lecce l’ avvocato Mauro D’elia compie 67 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

Lavori da portare a termine entro la fine di questo mese da poco iniziato per i nostri amici dal pollice verde. Concimate e date terra ad asparagiaie e carciofaie. Controllate i nuovi impianti e gli innesti, fermando con legature adeguate i giovani germogli. Continuate con i trattamenti pre e post floreali agli alberi da frutto. Date aria agli impianti di copertura.

Terminate di preparare il terreno per le semine e i trapianti estivi. Preoccupatevi di acclimatare le piantine da trapiantare in terreno aperto. Munite di sostegni i piselli rampicanti. Rincalzate le patate. Attenti a possibili brinate.

Semine in ambiente protetto: concludete le semine come nel mese di Marzo; poi, nella terza decade del mese, passate alle semine in terreno aperto. Semine e trapianti in terreno aperto: patate, ravanelli, rucola, carote; cicorie da taglio e lattughe di ogni genere; bieta da taglio e da orto; agretti; sedano, prezzemolo, basilico; fagiolini nani e rampicanti; zucche, zucchine, cavoli estivi; pomodori, peperoni, melanzane; cetrioli, meloni, cocomeri.

Ripulite gli arbusti sfi oriti. Fate i vasi di crisantemi. Seminate tutte le varietà semirustiche annuali. Mettete a dimora bulbi e rizomi a fioritura estiva. Rinvasate o colmate i vasi da portare all’esterno. Continuate a sfalciare il tappeto erboso.

9 aprile 2006. Italia. Elezioni politiche per la prima volta con la legge elettorale Calderoli, nota come “porcellum”, perché fu “una porcata”, come disse lo stesso ideatore, ex ministro della Lega Nord: si afferma con un minimo scarto la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi; ottiene così un’ampia maggioranza alla Camera, grazie al premio su base nazionale, ma una maggioranza esigua al Senato, perché i premi su base regionale si elidono a vicenda.

Proverbio salentino: UNGI L’ASSU CA LA ROTA CAMINA

Ungi l’asse che la ruota cammina.

Questo proverbio è un inno alla bustarella. Se vuoi che le tue pratiche, le tue richieste, vengano esaudite velocemente, provvedi a fare dei regali a coloro ai quali ti sei rivolto.

