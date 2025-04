DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 10 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 10 aprile 2025.

San Ezechiele.

10 aprile 2010. Come oggi, in seguito ad un incidente aereo, un Tupolev Tu-154M della Siły Powietrzne, l’aeronautica militare della Polonia, che precipitò in fase di atterraggio a circa venti chilometri dalla città russa di Smolensk, muoiono il Presidente polacco Lech Kaczyński con la moglie, il capo di stato maggiore polacco Franciszek Gagor, il viceministro degli esteri, il governatore della banca centrale, l’ex presidente Ryszard Kaczorowski, alcuni deputati, il candidato conservatore alle prossime presidenziali Przemyslaw Gosiewski e diversi esponenti di primo piano dell’esercito polacco. Nessun sopravvissuto dei novantaquattro passeggeri.

Proverbio salentino: ALLI AMICI E ALLI PARIENTI NU BINDERE E NU CATTARE NIENTI

Agli amici e ai parenti non vendere e non compare nulla.

In altre parole e meglio non entrare in affari con amici e parenti, per cui se bisogna comprare o vendere qualcosa meglio avere a che fare con estranei.

Category: Costume e società