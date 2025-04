DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 25 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 25 aprile 2025.

San Marco: buon onomastico a tutti i nostri amici e lettori che portano questo nome.

A Cellino San Marco il nostro amico scrittore Andrea Martina compie 35 anni: auguri!

I nostri amici e lettori col pollice verde controllino i lavori che erano da fare entro la fine di questo mese che sta per finire.

Lotta alle erbe infestanti e ai parassiti animali e vegetali. Trattamenti pre e post floreali agli alberi da frutto. Controllate i nuovi impianti e assicurate i giovani germogli degli innesti con opportune legature. Concimate e ridate terra ad asparagi, agli e a carciofaie.

ORTO. Nelle ore più calde date aria alle coltivazioni al coperto. Munite di sostegno i piselli. Continuate a preparare il terreno per le colture estive. Fate acclimatare le nuove piantine destinate ad essere interrate. Semine in ambiente protetto: continuate come per il mese di Marzo, passando progressivamente alle semine in terreno aperto verso la terza decade del mese. Semine e trapianti in terreno aperto: lattughe di ogni genere, cicorie da taglio, ravanelli e rucole; fagiolini nani e rampicanti; a mese inoltrato iniziate a trapiantare zucchine, cetrioli, meloni, cocomeri; pomodori, melanzane, peperoni; sedano e basilico; granturco da orto.

GIARDINO. Interrate bulbi e rizomi a fioritura estiva. Sfalciate regolarmente il tappeto erboso. Potate gli arbusti sfioriti. Eseguite le necessarie colmature ai vasi da portare all’esterno. Trapiantate tutte le varietà semirustiche a decorso annuale: campanelle, astri, begonie, petunie e zinnie.

Festa della Liberazione.

Nel 1945, ottanta anni fa, la resa dell’ esercito tedesco, che lascia l’ Italia.

In Germania, le truppe americane e sovietiche si congiungono sul Fiume Elba, che dividerà le due zone di influenza già decise, una controllata dalle potenze vincitrici Occidentali, l’altra sotto il dominio della Russia di Stalin.

A San Francisco, in California, cinquantuno Stati fondano le Nazioni Unite, il primo nucleo dell’ Onu.

Proverbio salentino: CI E’ BEDDRHU E’ NASU TISU, CI E’ BRUTTU E’ DISPETTUSU

Chi è bello è superbo, chi è brutto è dispettoso.

Category: Costume e società