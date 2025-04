DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 28 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 28 aprile 2025.

Santa Valeria di Milano.

Come oggi, cinquantotto anni fa, nel 1967, uno degli episodi, fra sport e politica, che tante ripercussioni ebbe in seguito e comunque segnò un’ epoca intera, e ben al di là degli appassionati di boxe: il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l’arruolamento ed evitare di essere mandato a combattere in Vietnam; per questo fatto la federazione mondiale gli toglie il titolo.

Proverbio salentino: CI NU PO’ MANGIARE LA CARNE, TOCCA SE CUNTENTA TE LU BRODU

Chi non può mangiare la carne deve accontentarsi del brodo.

Insomma come dire che bisogna fare di necessità virtù.

Category: Costume e società