DIARIO DEL GIORNO / SABATO 3 MAGGIO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato 3 maggio 2025.

San Filippo e San Giacomo.

Buon onomastico ai nostri lettori e ai nostri amici che portano questi nomi!

A Galatone il nostro amico Crocifisso Aloisi compie 60 anni: auguri di buon compleanno!

3 maggio 1968. Cinquantasette anni fa. Parigi, prime cariche della polizia contro studenti in protesta: è l’inizio del Maggio francese, è l’ inizio del ‘Sessantotto’, la protesta giovanile destinata a diffondersi in tutta Europa e a rivoluzionare, se non la politica, certo cultura, moda, costumi e…consumi!

Proverbio salentino: SE NU NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI, SE NC’E’ RIMEDIU PERCE’ TE STIZZI?

Se non c’è rimedio perché ti arrabbi, se c’è rimedio perché ti arrabbi?

Insomma è inutile arrabbiarsi, ci si rovina il fegato e la situazione non cambia, anzi.

