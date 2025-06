UN LIBRO A PIU’ MANI PER I CENTO ANNI DELLA PARROCCHIA DI ROCA NUOVA

di Raffaele Polo __________

Cento anni fa come ora, la Parrocchia di Roca Nuova fu rinominata e spostata a San Foca. Perchè questa decisione? E cosa è avvenuto prima, ma soprattutto dopo?

Come si può intuire, è un ottimo spunto per riverdire quella ‘Storia Patria’ che ci affascina e ci aiuta a scoprire ‘come eravamo’… E, proprio per commemorare questo evento, si è formato un Comitato per il Centenario che, all’interno del Comitato feste parrocchiali di San Foca, ha deciso di pubblicare un libro, una testimonianza, un documento che, come spiega l’attuale responsabile della Parrocchia, don Corrado Buttazzo, ci aiuti a ‘prendere il largo’:

”Gesù chiede, chiama; apre gli orizzonti angusti di Simone; lo sospinge’al largo’, verso un mondo senza confini, nella direzione di una pienezza inimmaginabile: ‘pescatore di uomini’ (…) Questa parola ci invita a guardare con occhi di speranza il nostro mondo e portare in esso la gioia del Vangelo, con lo stesso entusiasmo che fu dei primi cristiani”.

Il libro, edito da Il Raggio Verde (pagine 220, 20 euro) è affidato agli scritti di Giovanni Cisternino, Salvatore Sindaco, Walter Carrozzo, Oreste W. Ferriero, Antonio Nahi, Carlo Petrachi, Raffaele Polo, Maria Grazia De Rosa, Annalisa Montinaro e Matteo Cisternino, nell’intento di esplorare tutti gli argomenti che hanno fatto la storia di questi cento anni. Ecco, allora, scandito in capitoli, il momento di Storia, Architettura, Leggende, Narrativa, Curiosità e Apparati fotografici.

Come è spiegato nella presentazione:

“…anzitutto, non si è voluto redigere un testo esclusivamente storico e ricco di note e bibliografie. Non siamo in campo accademico e, anche se gli estensori dei vari articoli sono personalità preparate e di conclamata sapienza, pure si è voluta privilegiare scorrevolezza e semplicità, mantenendo un’armonica coesione tra l’arida storia ufficiale e quello che la ‘religione’ ha tramandato ai nostri cuori di peccatori… Il nostro intento è quello di presentare un avvenimento come il Centenario della Parrocchia di San Foca, inserendolo in quella meravigliosa atmosfera che si respira nella marina di Melendugno, nonostante i sempre presenti assalti di predoni e corsari di ogni genere.

E abbiamo voluto che ne parlassero, in ogni settore letterario, amici che amano questi luoghi, che non si limitano a snocciolare date e avvenimenti: ma testimoniano il proprio Credo, come avvenne proprio con il patrono, San Foca agricoltore, che ci lascia il suo martirio come esempio di Fede e Amore.”

Il libro viene presentato proprio il 15 giugno a Roca Nuova, in occasione della millenaria Festa di San Vito, alle ore 19, dopo la Messa, la Benedizione degli Animali e prima della conclusione con lo spettacolo della scuola musicale ‘Cattleya’.

