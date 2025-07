DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 3 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 3 luglio 2025.

San Tommaso Apostolo.

Buon onomastico a chi porta questo nome!

A San Pietro Vernotico il nostro amico Claudio Bonetti compie 69 anni: buon compleanno!

1988. Come oggi, trentacinque anni fa, la nave da guerra della Marina statunitense USS Vincennes abbatte un Airbus A300 della Iran Air, in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo.

Lavori da fare nel mese, per chi ha il pollice verde. Meglio portarsi avanti con il lavoro.

Difendete le colture dagli eccessi di calore. Controllate gli innesti. Utilizzate i ritagli di tempo per dedicarvi alla conservazione dei vostri prodotti. Cominciate a preparare il terreno per le colture autunno-invernali. Seguite le colture in piena produzione e raccogliete i prodotti senza fare sprechi.

Nell’ orto. Semine e trapianti in terreno aperto: finocchi, spinaci, valeriana, rucola; lattughe di tutti i tipi, radicchi, indivie, cicorie, catalogna a foglie e a puntarelle; rape da foraggio e da broccoli, ravanelli, cetrioli, zucchine; fagiolini nani e rampicanti.

Raccogliete le patate appena avranno rami e foglie completamente secchi, e riponetele in luogo freddo, buio e asciutto. Raccogliete anche le piante aromatiche da essiccare. Date acqua alle carciofaie per anticipare il risveglio vegetativo.

In giardino. Spuntate le parti secche delle piante che hanno esaurito la fioritura. Fate attenzione ad erbe infestanti e parassiti. Proteggete le piante dall’eccessiva calura. Seminate viole, violacciocche myosotis e primule. Fate i regolari sfalci al tappetto erboso.

Proverbio salentino: CORE ALLEGRU DIU LU IUTA

Cuore allegro Dio lo aiuta.

Chi guarda il mondo in maniera positiva, chi è portatore di energia positiva, finisce per essere ricompensato dalla Provvidenza.

