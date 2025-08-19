RAFFICA DI BOTTE FUORI DA UNA DISCOTECA: COLLANA STRAPPATA SCATENA RISSA TRA GIOVANI

(f.f.)____________

Momenti di forte tensione si sono registrati questa notte, intorno alle quattro, all’esterno di una discoteca situata lungo la strada provinciale che collega Lido Conchiglie a Sannicola. Un furto di una collanina ha acceso gli animi di due gruppi di ragazzi, trasformando la notte di divertimento in una violenta zuffa.

Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti, la scintilla sarebbe scoccata quando uno dei quattro giovani di un gruppo avrebbe strappato di dosso una collana a un ragazzo appartenente al gruppo rivale. Da lì, gli insulti si sono trasformati rapidamente in calci e pugni.

Dopo lo scontro, alcuni dei partecipanti hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati intercettati poco dopo dai poliziotti del commissariato di Gallipoli. Gli investigatori stanno ora raccogliendo le versioni dei testimoni e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Al momento, si procede con l’ipotesi di rapina impropria. Due giovani hanno riportato ferite lievi e contusioni, ma non si è reso necessario il ricorso alle cure del 118.

Category: Cronaca