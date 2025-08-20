L’INCHIESTA / IL GIALLO SENZA PACE DEI ‘FIDANZATINI DI POLICORO’ – 2 / TRENTASETTE ANNI DI ERRORI, OMISSIONI, DEPISTAGGI. MA ADESSO L’ISTANZA DELL’AVVOCATO ANTONIO FIUMEFREDDO

di Francesca Pinto ___________

Il caso dei fidanzatini di Policoro non è soltanto una tragedia che ha spezzato due vite, ma anche un manuale vivente di come un’indagine giudiziaria possa deragliare. La morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, avvenuta nella notte del 23 marzo 1988, non è mai stata chiarita, ma ciò che colpisce di più è la sequenza di errori, omissioni e possibili depistaggi che hanno accompagnato le indagini fin dai primi istanti.

Già nelle prime ore successive al ritrovamento dei corpi, la gestione della scena del crimine lascia senza parole. Alcuni testimoni raccontano di aver visto uomini in divisa e un fotografo entrare nella villetta di via Puglia prima ancora che arrivasse la madre di Marirosa. Se fosse vero, ciò significherebbe che la scena fu alterata ancor prima dell’arrivo ufficiale degli inquirenti. E in effetti, le foto disponibili sono poche, frammentarie, e molti scatti risultano inspiegabilmente scomparsi.

A questo si aggiunge un fatto che pesa come un macigno: i funerali dei ragazzi furono celebrati in fretta, senza che venissero effettuate autopsie approfondite. Una superficialità inspiegabile, se si considera che già allora erano emersi dubbi sulla compatibilità tra la dinamica ufficiale e i segni sui corpi. La frattura all’osso ioide di Luca, ad esempio, è un indizio che in qualunque altra inchiesta avrebbe imposto di indagare la pista dell’aggressione violenta. Lo stesso vale per la ferita alla nuca di Marirosa, liquidata troppo in fretta come conseguenza di una caduta accidentale.

Gli anni successivi hanno aggiunto nuovi strati di ombre.

Sei archiviazioni, sei riaperture, decine di perizie che si contraddicono. Alcuni esperti hanno parlato di folgorazione, altri di annegamento, altri ancora di intossicazione da monossido. Ma a colpire è l’assenza di atti basilari: non furono mai analizzati i tabulati telefonici, mai escussi alcuni testimoni chiave, mai utilizzate tecniche scientifiche che avrebbero potuto fare la differenza.

Per Olimpia Fuina Orioli, madre di Luca, tutto questo non è casuale. Da decenni denuncia una catena di errori e depistaggi che, a suo dire, miravano a chiudere il caso in fretta, evitando di disturbare equilibri più grandi. In più di un’occasione ha parlato di un “porto delle nebbie” giudiziario, dove le verità scomode finiscono per perdersi. Non è la sola a pensarla così: giornalisti, scrittori e persino alcuni magistrati hanno messo nero su bianco la sensazione che su Policoro pesi una volontà di silenzio.

Eppure, a quasi quarant’anni di distanza, le falle restano evidenti. Perché non furono sentiti i ventotto testimoni indicati dalla famiglia? Perché non furono mai recuperate le fotografie complete della scena del crimine? Perché si è lasciato trascorrere tanto tempo senza riesaminare i corpi con le tecniche della medicina legale moderna?

Ogni domanda rimasta senza risposta alimenta la sensazione di un’inchiesta condotta con un unico obiettivo: archiviare.

In questi giorni, c’è stata una nuova istanza, presentata, su mandato di Olimpia Fuina Orioli, dall’avvocato Antonio Fiumefreddo, del foro di Catania (nella foto), alla Procura generale della Repubblica di Potenza; la speranza è che finalmente si possa voltare pagina. La richiesta di avocazione non è solo un atto formale, ma un tentativo concreto di rimettere in moto un’indagine vera: quella che negli anni Ottanta non è mai stata fatta.

La vicenda dei fidanzatini di Policoro è dunque molto più di un caso di cronaca. È la storia di come lo Stato possa tradire la fiducia dei cittadini quando smette di cercare la verità. E di come una madre, sola contro tutti, continui a sfidare il tempo e il silenzio pur di strappare alla giustizia una parola definitiva.

Questa inchiesta non si ferma qui. Nei prossimi giorni fra le altre cose racconteremo le piste alternative, i depistaggi sospettati, i testimoni dimenticati. Perché se la giustizia si è fermata, la memoria e la ricerca della verità non possono fermarsi.

________

( 2 – continua ) ________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca