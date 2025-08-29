CHIUSO IL SITO CON LE MOGLI NUDE, CON LA MELONI E LA SCHLEIN – La Vignetta di Valerio Melcore
Per vedere la Vignetta ingrandita cliccare su CONTINUE READING
Category: Costume e società
Per vedere la Vignetta ingrandita cliccare su CONTINUE READING
Category: Costume e società
UN’ESPOSIZIONE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO, A SALVE DA SABATO 30
di Daniela Casciaro _________ Dal 31 agosto al 14 settembre 2025, il Comune di Salve(Le) apre le porte alla prima edizione della mostra collettiva di arte e design INTRECCI INTERTWININGS, un progetto che nasce dal desiderio profondo di affidare alla bellezza e al linguaggio dell’arte il compito di salvare, riscoprire e valorizzare un territorio ricco […]
RESOCONTO DELLA PRESENTAZIONE DI QUESTA MATTINA IN PROVINCIA DEL PREMIO “Voli di Versi”. LA CERIMONIA DI CONSEGNA A COPERTINO SABATO 30
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _____________ Celebrare cultura, dialogo e comunità attraverso la poesia nella sue varie declinazioni e nei suoi diversi significati. Con queste finalità, torna a Copertino, il Premio Speciale “Voli di Versi”, promosso dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio […]
UNA ARTISTA, UN CRIMINOLOGO, UNO SCRITTORE E UN DRAMMATURGO: INSIEME, IN UN INCONTRO PER CONTINUARE A CERCARE LA VERITA’ SU PEPPINO BASILE, A SANNICOLA DOMENICA 31
(Rdl) ____________ (nella foto di Valerio Melcore, la casa di Peppino Basile a Ugento davanti alla quale egli venne brutalmente ucciso a coltellate il 15 giugno 2008) ___________ Come ha reso noto questa mattina con un comunicato inviato ai mass media, l’editore Stefano Donno ha organizzato, per la rassegna “A Cena con l’Autore”, un incontro […]
PANTALEO ‘ORONZO’ CORVINO COLORADO SHOW SU SPORTITALIA: MICHELE CRISCITIELLO PROVOCA, MA VIENE BACCHETTATO, ALFREDO PEDULLA’ SE LA RIDE DI GUSTO, MEZZ’ORA NON SOLO CALCIO, MA DIVERTENTISSIMO CABARET
di Giuseppe Puppo ________________ A tarda sera, sull’emittente nazionale SportItalia, in diretta e in chiaro, va in onda in realtà quella che si è trasformata in una puntata speciale di Colorado Show, iniziata col pretesto di parlare di calcio e per la precisione delle ultime battute di calciomercato. Protagonista assoluto, il direttore dell’area tecnica del […]
MERCOLEDI’ 27 IN PROVINCIA LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO “Voli di versi” IN PROGRAMMA A COPERTINO SABATO 30
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce __________ Mercoledì 27 agosto, alle 12, Palazzo Adorno, a Lecce ospiterà la presentazione della terza edizione del Premio “Voli di Versi”, organizzato dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di […]
Un progetto organico di comunicazione multimediale e interattiva. Un quotidiano on-line. Una casa editrice di giornali, periodici e libri.
Un luogo di incontro e di confronto. Una comunity. Una rete di collegamento. Un centro-studi di approfondimento e ricerca. Un’agenzia di organizzazione di eventi. Un mezzo di espressività. Un’occasione di creatività. Una scelta di libertà e una possibilità di partecipazione per tutti.