DECARO: NON SARO’ OSTAGGIO DI EMILIANO E VENDOLA, O LORO O IO – La Vignetta di Valerio Melcore
GUERRA E PACE. E LIBRI. INTERVISTA A MAEVEE SANDONATI
di Cristina Pipoli ___________ D- Sappiamo che a settembre sarà impegnata in tre date il 7 e il 26 e il 27, cosa accadrà in questi eventi? R- “Il 7 si terrà la presentazione del secondo libro, o meglio del secondo “‘libricetto’ come ama definirlo lui, di Pietro Corbellaro. Il professor Corbellaro è storico locale […]
“Calici di cinema”, DUE FILM A FELLINE VENERDI’ 5 E VENERDI’ 12
di Raffaele Polo ________ E stavolta Antonio Manzo, da undici edizioni ideatore e organizzatore di questo evento, offre due straordinari appuntamenti, due indimenticabili pellicole per l’XI edizione dei “Calici di Cinema”, La festa del Cinema, che torna il 5 e il 12 settembre 2025 in Piazza Castello a Felline (frazione di Alliste) per ricordare due […]
LA SERATA DI TEATRO E DI POESIA A SANNICOLA. A leccecronaca.it LA RACCONTA L’ORGANIZZATRICE. FOCUS SULL’OMICIDIO DI PEPPINO BASILE. POI IL RICORDO DI CARLOTTA PAIANO, E DELL’ULTIMA CONFERENZA DI PASOLINI
di Paola Scialpi ____________ Ci sono luoghi che nascono per accogliere bellezza e la Casa del Sole a Sannicola è uno di quei luoghi. Essi conservano nel tempo atmosfere magiche di ricordi ,di giochi ,di altalene di pomeriggi all’ombra del gelso,tra melograni capperi,fichi ,corbezzoli e profumo di gelsomino. Questa splendida cornice e una grande convivialità […]
UN’ESPOSIZIONE PER VALORIZZARE IL TERRITORIO, A SALVE DA SABATO 30
di Daniela Casciaro _________ Dal 31 agosto al 14 settembre 2025, il Comune di Salve(Le) apre le porte alla prima edizione della mostra collettiva di arte e design INTRECCI INTERTWININGS, un progetto che nasce dal desiderio profondo di affidare alla bellezza e al linguaggio dell’arte il compito di salvare, riscoprire e valorizzare un territorio ricco […]
RESOCONTO DELLA PRESENTAZIONE DI QUESTA MATTINA IN PROVINCIA DEL PREMIO “Voli di Versi”. LA CERIMONIA DI CONSEGNA A COPERTINO SABATO 30
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _____________ Celebrare cultura, dialogo e comunità attraverso la poesia nella sue varie declinazioni e nei suoi diversi significati. Con queste finalità, torna a Copertino, il Premio Speciale “Voli di Versi”, promosso dall’associazione culturale Azione Parallela, in collaborazione con Giubbe Verdi Salento e Edizioni Milella, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Presidenza del Consiglio […]
