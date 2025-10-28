AMORE D’AUTUNNO PER IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: ALFREDO MANTOVANO SI SPOSA

(g.p.) _____________ Alfredo Mantovano, 67 anni, di Lecce, potente sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ‘consigliato’ a Giorgia Meloni da Gianfrancon Fini, con il quale è legato da un lungo sodalizio politico, ex magistrato e deputato e senatore, da sempre politicamente di destra e fervente cattolico, si sposa.

Sono state affisse le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Lecce, anche se non c’è la data della cerimonia, che comunque avverrà a Otranto, con rito civile. Lei è Cinzia Papadia, 60 anni, di Lecce, residente a Londra, medico, stimata specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva a livello internazionale, già docente all’Università di Bologna e poi alla Whipps Cross University Hospital, Barts Health Trust, di Londra.

Auguri ai promessi sposi!

In questa notte nuda di parole

come un angelo cancelli il mio dolore

nella grazia tremante del tuo sguardo.

Anche se questo esilio mi apparterrà per sempre

la tua dolcezza è un’anima,

un lampo acceso nel destino,

una carezza deposta nel mio cuore

più forte del vento solitario

che vi respira dentro.

Lo so che un’ombra ci separa,

che questa luce è fragile

come certi lucignoli che scuote

la brezza leggera d’autunno,

ma il tuo sorriso forse l’ha scritto Dio

nel mio destino.

ROBERTO CARIFI, “Amore d’autunno”, 1998 (Cit.)

