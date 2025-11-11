GALATINA, SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI SCOPERTO E SANZIONATO

Report della Questura di Lecce ___________

Galatina: la Polizia di Stato sorprende due uomini mentre si liberavano di materiale di inerte di risulta. Multa di 4500 euro e sospensione della patente per il responsabile

Ieri gli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Galatina hanno sanzionato un uomo di 68 anni che a fine settembre era stato sorpreso a scaricare materiali inerti nelle campagne situate in agro di Galatina. I poliziotti infatti durante un normale controllo del territorio, scorgevano in aperta campagna un’autovettura modello Panda nei pressi della quale due uomini erano intenti a svuotare dei grossi recipienti da materiale inerte di risulta. Sorpresi sul fatto i due sono stati invitati a ripulire quanto già abbandonato nel terreno e a provvedere allo smaltimento del predetto materiale con la relativa presentazione della ricevuta dell’avvenuto smaltimento presso la sede del Commissariato di P.S.

Alla consegna del documento richiesto, avvenuta in data odierna, il responsabile dell’infrazione, proprietario del materiale inerte e dell’auto con cui lo trasportava, ai sensi della normativa sui rifiuti, è stato multato con una contravvenzione di 4500 euro e con una sanzione accessoria che prevede la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi.

Category: Cronaca