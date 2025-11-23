“Sanremo Arte Expo 2025” PREMIA NICOLO’
di Cristina Pipoli _____________
Da Salerno a Sanremo un viaggio fatto con un unico ingrediente, quello dell’amore.
Un successo strepitoso ha visto il giovane salernitano Nicolò di soli 13 anni esporre accanto a nomi illustri la sua opera.
Tra oltre 400 Artisti Internazionali su un catalogo ufficiale c’è l’opera di Nicolò, due ali diverse disegnate appositamente.
Tutto questo è stato possibile grazie a “Sanremo Arte Expo 2025”, evento curato della Fondazione Effetto Arte.
Nella foto vediamo Nicolò accanto a Ornella Muti il simbolo del cinema italiano per spessore gentilezza e disponibilità.
Il giovane salernitano dopo aver visto alcuni film dell’attrice era entusiasto di conoscerla e consegnargli il portachiavi ufficiale #animeblu in movimento e I magneti.
Si aggiunge un nuovo tassello, un traguardo che consente di buttare giù le barriere architettoniche grazie a
Ass.ne #Gli Amici di #iosononicolo
#animeblu in movimento.