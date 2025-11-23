banner ad
banner ad

“Sanremo Arte Expo 2025” PREMIA NICOLO’

| 23 Novembre 2025 | 0 Comments

di Cristina Pipoli _____________

Da Salerno a Sanremo un viaggio fatto con un unico ingrediente, quello dell’amore.

Un successo strepitoso ha visto il giovane salernitano Nicolò di soli 13 anni esporre accanto a nomi illustri la sua opera.

Tra oltre 400 Artisti Internazionali su un catalogo ufficiale c’è l’opera di Nicolò, due ali diverse disegnate appositamente.

Tutto questo è stato possibile grazie a “Sanremo Arte Expo 2025”, evento curato della Fondazione Effetto Arte.

Nella foto vediamo Nicolò accanto a Ornella Muti il simbolo del cinema italiano per spessore gentilezza e disponibilità.

Il giovane salernitano dopo aver visto alcuni film dell’attrice era entusiasto di conoscerla e consegnargli il portachiavi ufficiale #animeblu in movimento e I magneti.

Si aggiunge un nuovo tassello, un traguardo che consente di buttare giù le barriere architettoniche grazie a

Ass.ne #Gli Amici di #iosononicolo 

#animeblu in movimento.

Category: Cultura, Eventi

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad