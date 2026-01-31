12.5513.55difratorolecce
ALTRO CHE SCALTRA LA VEDOVA! AL TEATRO CAVALLINO BIANCO DI GALATINA ENORME SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA NOTA PIECE TEATRALE DI GOLDONI
ECCO LA PRIMA DELLE INTERVISTE ESCLUSIVE, IN TRE PUNTATE, A CATERINA MURINO, ENRICO BONAVERA E GIORGIO BORGHETTI. di Carmen Leo______ “Spesso si sente dire che quando si fanno gli spettacoli in teatro il ruolo interpretato inizia veramente a vivere con l’attore o l’attrice che lo interpreta, e a ciò potrei aggiungere che lo stesso attore […]
TIGGIANO, L’UNICO COMUNE CHE CELEBRA SANT’IPPAZIO, PROTETTORE DELLA VIRILITA’ E DELLLA FERTILITA’ MASCHILE
di Vito Piepoli _____________ Con SANTU PATI 2026, il 17, 18 e 19 gennaio a TIGGIANO (Le) torna la FESTA DI SANT’IPPAZIO, patrono del piccolo borgo medievale del Capo di Leuca, nel Sud Salento, protettore della virilità e della fertilità maschile, simboleggiate dall’ortaggio locale del periodo, la pestanaca, la carota giallo-violacea, coltivata esclusivamente nel territorio […]
ELOGIO DEL DIALETTO. E UN INVITO…
di Raffaele Polo ____________ Scopriamo, ogni giorno, la bellezza e la irrinunciabile presenza del dialetto, nelle nostre vite. E non solo quando imprechiamo, che è il momento dove al pathos si aggiunge la spontaneità autentica e innata dell’appartenenza ad un ben definito ceppo linguistico, ma anche quando ci troviamo in confidenza con qualcuno e vogliamo […]
NOTTE DI CAPODANNO MEMORABILE: “Odi et amo”. E AUGURI DI BUON ANNO NUOVO A TUTTI GLI INCREDIBILI ROMANTICI
(Rdl) ___________ Anche in ricordo del regista Rob Reiner, morto il 14 dicembre scorso in tragiche circostanze, ecco il Capodanno memorabile di Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) in HARRY, TI PRESENTO SALLY, “When Harry Met Sally”, film cult del1989, con gli auguri di buon anno nuovo a tutti gli inguaribili romantici. _____________
CAMMINATA CONDIVISA, DINAMICA E SALUTARE, A LECCE DOMENICA 28
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato stampa degli organizzatori ____________ Walk For Life, una Camminata per la Vita: domenica 28 dicembre dalle 9:30 da Piazza Sant’Oronzo. Una camminata, libera e gratuita si svolgerà nel centro storico di Lecce Il Gruppo Life Walking Walk For Life, con la collaborazione di Camminando Insieme di Ruffano, Gruppo […]
