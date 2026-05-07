LA POLEMICA / A LECCE OGNI MATTINA UN AUTOMOBILISTA SI ALZA E COMINCIA A CORRERE (MA POI TROVA IL TRAFFICO BLOCCATO PER I LAVORI INFINITI)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Codacons – associazione per la tutela dei diritti dei cittadini – ci manda il seguente comunicato _____________

ERRARE E’ UMANO, PERSEVERARE…?

Ogni mattina il leccese si alza e sa che da qualche parte rimarrà bloccato a causa dei lavori stradali.

Sono mesi che la città è in balia di lavori che coinvolgono contemporaneamente più direttrici, e certo non si può dire che la zona di Santa Rosa-Foro Boario sia stata risparmiata. Anzi, l’impressione è che su quell’area si continui ad intervenire senza una visione complessiva.

Da ieri il traffico, nella zona di Piazza dei Bastioni è impazzito a causa della chiusura di Viale Ugo Foscolo e degli attraversamenti semaforici che collegano la zona di Santa Rosa con la parte interna della circonvallazione. A cascata, ciò, già da ieri, ha comportato lunghe file sia su viale De Pietro sia sul Viale degli Studenti sia all’ingresso dalla Lecce Brindisi (sulla quale strada gli automobilisti hanno certamente già incontrato gravi rallentamenti per i lavori ivi presenti).

E in tutto ciò ci si sarebbe aspettati un presidio costante della Polizia Locale, una cartellonistica chiara, visibile e diffusa importante e un serio piano di viabilità alternativa. Invece, segnaletica ridotta e insufficiente e comunicazioni affidate quasi esclusivamente a canali digitali che non raggiungono né tutti i cittadini né, tantomeno, i non residenti.

È incredibile pensare che al Comune nessuno abbia pensato che lo snodo del Bar Commercio sia talmente rilevante da dover considerare bene e con lungimiranza ogni intervento sulla viabilità. Eppure negli ultimi mesi esso è già stato oggetto di chiusure stradali e conseguenti intasamenti, chiunque, con un minimo di raziocinio avrebbe pensato, per questa occasione, di imparare dalle precedenti esperienze per non ricadere nei vecchi errori.

Eppure, una soluzione tampone, semplice e immediata, sarebbe possibile: adottare su via Ugo Foscolo – almeno nella corsia ancora praticabile – un doppio senso di marcia regolato, sul modello dei cantieri autostradali, con delimitazioni temporanee e gestione dinamica dei flussi. Una misura di emergenza che, pur non risolutiva, consentirebbe di alleggerire la pressione sulle arterie parallele e restituire un minimo di fluidità alla circolazione. Un’altra soluzione, ad accompagnare la prima, sarebbe (stata) quella di prevedere sezioni più piccole per la chiusura della carreggiata: ad esempio chiudere da Piazza Bastioni a Via Manzoni, lasciando aperto l’attraversamento di Via Manzoni e tutta Via Argento, e poi, una volta finito quel tratto procedere con il successivo.

Al contrario, si assiste a scelte che restringono ulteriormente la viabilità: sensi unici che impediscono percorsi alternativi, chiusure simultanee e la scelta scellerata, realizzata dopo il Giro d’Italia, di rendere a una sola corsia la carreggiata in uscita di Viale De Pietro, eliminando la corsia preferenziale e creando quindi un imbuto che va ad aggravare la situazione della mobilità cittadina, anche quella di coloro che per avventura volessero provare l’ebbrezza di usare i mezzi pubblici.

Nel frattempo, la mobilità alternativa è una chimera, a parte qualche manifesto incentivante all’uso delle biciclette, senza però porre in essere attività che rendano effettivi questi incentivi. Si riduce l’orario di chiusura della ZTL, non si immagina nemmeno in prospettiva la possibilità di chiudere porzioni sempre maggiori di città alle auto, tutto è lasciato all’improvvisazione.

Tutte queste situazioni non sono scollegate, sono la dimostrazione plastica che gli Uffici non sono coordinati, che ogni assessorato si muove in maniera autonoma e slegata dagli altri, sicché i Lavori Pubblici sembrano attuare e decidere senza consultare la Mobilità e tutti se ne infischiano del benessere della città e dei suoi abitanti.

Sarebbe da chiedere le dimissioni dei responsabili, se fossero pochi, ma la verità è che la responsabilità è collegiale e quindi tutti, dal primo all’ultimo, dovrebbero fare mea culpa e prendere le conseguenze delle loro azioni.

Ma così non sarà, e ai cittadini non resta che organizzarsi, uscendo da casa con largo anticipo e sperare di non restare imbottigliati.

A Palazzo Carafa, intanto, tutto sembra scorrere regolarmente. Fuori, invece, la città è ferma. E l’aria, oltre che pesante, è sempre più irrespirabile.

Category: Cronaca, Politica