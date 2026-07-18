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L’INCENDIO DEL GIORNO NELLE ZONE DI CAMPAGNA FRA UGENTO E ALEZIO

| 18 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________

Un incendio è scoppiato ieri, venerdì 17 luglio, a pomeriggio, nelle zone di campagna fra Ugento, il cui territorio era stato già ripetutamente preso di mira e con particolare accanimento quest’anno – e quelle di Alezio (nella foto).

Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei Volontari della Protezione Civile di Casarano per circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze peggiori.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 16 luglio scorso

L’INCENDIO DEL GIORNO NELLA FITTA VEGETAZIONE FRA MORCIANO DI LEUCA E TORRE VADO. UNA COPPIA DI ANZIANI CONIUGI RIMASTI INTRAPPOLATI IN CASA SALVATI DALLA POLIZIA LOCALE E RICOVERATI NELL’OSPEDALE DI GALLIPOLI

Category: Costume e società, Cronaca

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