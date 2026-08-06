RITORNA LO STORICO GIORNALE SATIRICO, RILANCIATO DAL SUO FONDATORE RUGGERO VANTAGGIATO, CHE, QUEST’ANNO, ‘AVVELENATO’ PER GLI SCAVI, APRE CON FRANCESCO GUCCINI

(g.p.) ________________ “Sono mortificato: nell’età dei computer e dei social che hanno rivoluzionato il mondo dell’informazione, sulla vicenda della fortezza bizantina di piazza Sant’Oronzo non c’è stato un consigliere comunale di Lecce, né di destra, né di sinistra, che abbia non dico denunciato, come ha fatto io, la truffa, ma almeno abbia messo in dubbio l’intera faccenda. Tutti i deputati, di destra e di sinistra, sono stati bravi perché si sono imposto da oltre un anno un silenzio tombale”.

Così questa mattina, raggiunto telefonicamente da leccecronaca.it, Ruggero Vantaggiato ha presentato la ‘ripresa’ della sua storica creatura, uscita di nuovo quest’anno, in un’edizione speciale, che abbiamo avuto il piacere di sfogliare in anteprima. E’ già in distribuzione, al costo di 2 euro. Una carrozza carica di polemica, in un numero, per così dire, monografico, dedicato per intero agli scavi nel centro di Lecce città, che non mancherà di far sorridere, ma pure di far incazzare qualcuno. Come si dice? Ridendo castigat mores, no?

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Lecce, agosto 2026 – Anno 56° – Numero satirico umoristico in occasione delle feste patronali. Redazione: Lecce, via Trinchese, 14 – Tel. 3398055179

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