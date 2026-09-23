PAOLO TARSI, ARTISTA POLIEDRICO E COSMOPOLITA, E IL SUO ULTIMO DISCO, “Unnatural _ self”, MINIMALISTA, EPPURE CORPOSAMENTE STRATIFICATO

di Roberto Molle __________________

“Il sole splende alto sopra le risate / gli uccelli si tuffano

verso / le croci delle vecchie chiese grigie / diciamo di essere

innamorati / mentre in segreto desideriamo la pioggia / sorseggiando

Coca e giocando… / È tornato settembre / è tornato settembre”.

Queste parole compongono il testo scarno, poetico e profondo di September, una delle nove tracce di “Secrets Of The Beehive”, un album di David Sylvian pubblicato nel 1987. Nutro per il musicista inglese e la sua musica una stima antica, nata ai tempi della sua militanza nei Japan, una delle formazioni più originali formatesi verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso, inizialmente sulla scia di Bowie, Roxy Music e T. Rex. Dapprima in assetto glam, poi imboccando la via quasi obbligata tra le braccia della new wave esplosa nei primi Ottanta, anche se con inclinazioni al suono elettronico.

Nel 1984 Sylvian intraprese una carriera solistica entrando dentro una dimensione art-rock associata al concetto di “musica d’autore”: commistioni di ambient e new age, composizioni elettroniche, jazz e avant-garde, il tutto governato dalla voce stregata di Sylvian e da un linguaggio poetico che ben si sposava con l’aura dandy e new romantic che la sua figura ha sempre rimandato.

Non ascoltavo September da tanto; ho il vinile di “Secrets Of The Beehive” da quando uscì ma, come succede per tanti oggetti a cui si tiene come reliquie, è restato quasi dimenticato per molto tempo, fino all’anno scorso quando, con sorpresa, ho scoperto una cover di September nella compilation “Music For Hotels Vol. 2”, ideata e curata dal critico musicale Vittore Baroni.

Ho tirato fuori il disco e l’ho fatto girare sul piatto: vecchie emozioni sono riaffiorate, regalandomi una piacevole mezz’ora di ascolto. Ho provato a confrontare le due versioni del brano: la prima, misterica, con la voce calda e cavernosa di David intenta a creare un pathos dilatato nell’arco di circa ottanta secondi; la seconda, più eterea e soffusa, dura qualche secondo in meno, svela una voce dalle sfumature androgine (quella di Andrew Evans) e un nome: Paolo Tarsi, che, come in un gioco di rimandi, svela l’interessante storia di un artista poliedrico e cosmopolita.

Musicista e compositore tra i più interessanti nel panorama sperimentale italiano, il marchigiano Paolo Tarsi è da sempre affascinato dalla musica minimalista americana delle origini: quella di Terry Riley, Philip Glass e Steve Reich, per capirsi. Tra le sue diramazioni ci sono la creazione di musica elettronica e cameristica, la scrittura per il teatro e la videoarte, la collaborazione con artisti visivi, dj e filmmaker e quella con gallerie e musei d’arte contemporanea.

Prima di passare allo scandaglio del suo ultimo, interessante e complesso album “Unnatural_Self”, ancora un po’ di informazioni sull’uomo: specializzatosi nella composizione con il pianista e direttore d’orchestra Luis Bacalov, vanta collaborazioni con musicisti dell’avanguardia colta, così come con figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock provenienti da formazioni quali Kraftwerk, Tangerine Dream, Elektric Music, King Crimson, Tuxedomoon, Henry Cow, National Health, Area, Afterhours, Ulan Bator, Rheingold, Esecutori di Metallo su Carta, Calibro 35, Litfiba, CCCP, CSI, Diaframma, passando per session men che hanno inciso al fianco di Brian Eno, Radiohead, Soft Machine, Bryan Ferry, Neu!, faUSt, Caravan, Hatfield and the North, fino a coinvolgere alcuni tra i principali protagonisti del clubbing e della scena elettronica più recente come Scanner, DJ Ralf, Daniele Baldelli, Valerio Cosi, Alek Hidell e Fauve! Gegen A Rhino.

Tanta roba da far restare senza fiato, praticamente un attraversamento di oltre cinquant’anni tra musica, storia e miti.

Dopo dati e numeri è il momento di affrontare a viso aperto l’ascolto di un album che si presenta elegante e misterioso nella sua copertina diafana all’esterno, e ombrosa nel suo aprirsi sui testi e sulla figura in controluce del musicista all’interno.

“Unnatural_Self” si rivela nelle sue otto tracce distribuite sui due lati di un vinile bianco che assorbe le nervature dei solchi, che si fondono all’etichetta facendosi piccolo oggetto d’arte. Nella versione deluxe l’album è accompagnato da un CD (“Unnatural_Self – The Singles”). Tutti i brani sono stati composti da Paolo, i testi scritti direttamente in inglese e affidati a degli special vocalists.

Perfect Machine World (vocal: Eugene) – Fascinazioni trafugate da qualche sotterraneo dove restano incustoditi nastri di session registrate in quegli ’80 in cui Vince Clarke dettava ancora la via ai Depeche Mode. Una voce che a tratti evoca il Bowie più acerbo. L’atmosfera aliena e umbratile evocata dai synth di Paolo trasporta dentro passati geneticamente modificati.

Opium (vocal: Andrew Evans) – Come dentro un pantano in notturna, i suoni restano intrappolati nelle lande di coordinate alfanumeriche. Techno-dance primordiale, memorie, afflati proiettati su muri bianchi e decadenti. I Thompson Twins, ectoplasmi evocati da martellanti colpi alle tempie. I fantasmi sono al centro di questo progetto di Paolo Tarsi, forse senza essere stati invitati… ma loro ci sono ineluttabilmente.

I, Human (vocal: Eugene) – Atmosfere rarefatte, intinte nelle sabbie morbide di una rifrazione. Il freddo si scioglie al languore di una voce calda che si lascia morire dolcemente sulla scia di un sax discreto che irrompe nel finale.

Unfinished People (vocal: Steve Hovington) – Nella penombra della stanza Florian Schneider e Klaus Schulze duettano a occhi bendati; la voce carismatica di Steve Hovington si accende di sfumature al crepuscolo di un giorno nato morto. Unfinished People si fa nutrimento di bellezza notturna abbacinante; la direzione magistrale di Paolo rivela mondi interiori dal cordone ombelicale irrisolto, irrimediabilmente saldati a lembi di un secolo mai realmente lasciato andare.

Ballett Mécanique (vocal: Andy Wickett) – Acque amniotiche, ipnotiche onde, catartiche parole vomitate dalla voce penetrante di un Andy Wickett (prima voce dei Duran Duran) in forma smagliante. Ballett Mécanique ha il respiro irrequieto della modernità repressa, l’urgenza di tracciare un solco profondo nella banalità della musica inumana e l’aria di certe ballate oscure care al Ben Watt dello splendido “Storm Damage” (suo album del 2020). L’ectoplasma di David Bowie non si dà pace, a tratti s’insinua nel cantato di Andy, arricchendo il tutto di surreale bellezza.

Tabula Rasa (instrumental) – Buchi di fuoco lambiscono il lago. Il freddo si fa pungente, la danza degli sciamani propizia piogge di acqua dolciastra. Il bosco nasconde oscure presenze, i suoni marchiano il tempo che comincia a correre per non essere fermato. Bellezza, dolore, passione.

Unnatural Self (vocal: Mark Lewis) – Il sé innaturale è lo specchio del mondo. Metadimensioni che si dilatano, microarmonie che si compongono, immaginazione che racconta. La quiete, l’orizzonte, l’esplosione. I Japan e il contro-jazz; i musicisti funamboli con le vertigini che disegnano il vento. L’art-rock redento dal suono di tamburi gentili, la poesia che esplode nelle mani: quanta ispirazione può generare una canzone!

Spiritual Home (vocal: Blaine L. Reininger) – Una ghost-ballad sul crinale del sogno. Ottima soundtrack per viaggi infiniti su qualche highway nel deserto americano. Frammenti di suono cubico saldati alla cantilenante, straordinaria voce di una delle leggende del post-punk. La sorpresa di un brano che trascina dentro una quasi suite di sette minuti, con una chitarra che piange sullo sfondo e lo spirito reso pago da una musica inquieta, ficcante, crepuscolare.

“Unnatural_Self” è un disco criptico, con una stupefacente personalità bipolare: minimalista eppur corposamente stratificato. Paolo Tarsi ha realizzato un’opera che definire art-rock sarebbe riduttivo. Come un alchimista provetto ha messo insieme tanti elementi in un calderone, riuscendo a farli legare tra loro. “Regista” di un film senza immagini, musicista visionario, architetto di suoni incastonati sullo scorrere del tempo, agitatore di “voci” insofferenti a ogni coralità, è riuscito a creare un’opera di peso con l’ausilio di musicisti di fama internazionale.

Ed ecco allora, a onor del merito, chi ha lavorato al fianco di Paolo:

Blaine L. Reininger (Tuxedomoon), John Helliwell (Pink Floyd, Supertramp), Malcolm Holmes (Orchestral Manoeuvres in the Dark), Andy Wickett (primo cantante dei Duran Duran pre-Le Bon), Steve Hovington (B-Movie), Andrew Evans (Birmingham Electric), Marc Lewis (The Snake Corps), Eugene (ex Bluvertigo), Alessandro Gerbi (CSI, Diaframma, Vidia), Franco Caforio (Litfiba, Violet Eves), Fulvio Muzio (Decibel), Livio Magnini (Bluvertigo).

La foto di Paolo Tarsi è di Paolo Rossi.

Category: Cultura