DOPO I TANTI CASI NEL SALENTO DELLE ULTIME SETTIMANE, DI SPACCIATORI MINORENNI, UN ALTRO CASO DI GIOVANISSIMO – QUESTO APPENA MAGGIORENNE – ARRESTATO CON L’ACCUSA DI SPACCIO DI DROGA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

CASTRIGNANO DE’ GRECI, CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI: ARRESTATO UN 18ENNE. SEQUESTRATI COCAINA, HASHISH, MARIJUANA E DENARO CONTANTE

Castrignano de’ Greci, 22 ottobre 2026 – Prosegue senza sosta l’attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani e ai contesti in cui possono svilupparsi fenomeni legati alla diffusione delle droghe.

È stato questo il contesto in cui, nel pomeriggio di ieri, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio espletato in località “Pozzelle” del comune di Castrignano del Capo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie hanno arrestato, nella flagranza di reato, un giovane 18enne, poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio gli uomini dell’Arma hanno notato un gruppo ragazzi che, vista la presenza della “gazzella”, hanno assunto un atteggiamento che ha attirato particolarmente l’attenzione degli operanti. Nella circostanza, infatti, uno di loro avrebbe cercato di disfarsi di un borsello lasciandolo cadere per terra nel tentativo di allontanarsi e sottrarsi ai controlli. Il gesto non è sfuggito ai militari che lo hanno prontamente bloccato, recuperato il marsupio ed approfondito i controlli procedendo anche ad una perquisizione personale.

Durante le operazioni, all’interno del borsello, sono stati rinvenuti circa 10 gr. di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, oltre 20 gr. di analoga sostanza del tipo marijuana, quasi 90 gr. di hashish e denaro contante per un importo di 110 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta dagli investigatori il provento di una possibile attività di spaccio. Le operazioni sono quindi state estese anche all’abitazione del 18enne dove l’attività ha consentito di recuperare ulteriori 110 gr. di hashish e diverso materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Complessivamente, quindi, sono stati sequestrati oltre 230 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, denaro contante e materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura degli arresti

domiciliari.



L’operazione di ieri si inserisce nell’ambito della costante attività svolta dall’Arma dei Carabinieri

per prevenire e reprimere il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo capillare del

territorio, l’attenzione ai comportamenti sospetti e la tempestività degli interventi rappresentano strumenti fondamentali per individuare situazioni di possibile illegalità, interrompere i circuiti di

distribuzione delle droghe e contribuire alla tutela della sicurezza della collettività.

Particolare rilievo assume l’azione di prevenzione nelle aree di aggregazione giovanile, dove la

presenza delle pattuglie e il monitoraggio del territorio concorrono a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.



Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti

dell’indagato, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lecce, 23 ottobre 2026 __________________

LA RICERCA nel nostro articolo del 15 ottobre scorso

Category: Cronaca