INDOVINA CHI VIENE A CENA? / IL PANE E LE OLIVE

di Emanuela Boccassini _________________

Esistono due modi profondi e bellissimi di prendersi cura della propria terra. C’è chi la preserva con la pazienza della custodia – come è accaduto con Ruralia, nata quasi per caso e diventata rifugio per la riscoperta e la tutela delle antiche varietà di frutti nostrani – e c’è chi, come Agrosì, ha dovuto invece affrontare i colpi del destino, reinventarsi e rinascere dalle proprie ceneri dopo il passaggio della Xylella.

Due storie diverse, due volti dello stesso Salento: da un lato la memoria che si protegge, dall’altro la bellezza che si ricostruisce con coraggio.

Ci sono terre che conoscono il dolore della trasformazione, ma anche la forza silenziosa della rinascita. Di fronte al mutare del paesaggio, Agrosì ha scelto di non arrendersi: ha piantato nuove radici, affidando alla speranza dei giovani ulivi e alla custodia del bosco la promessa del futuro. Da questo cammino di resilienza nasce una visione nuova, dove l’olio biologico diventa simbolo di identità e l’accoglienza diventa condivisione attraverso i percorsi del gusto.

Stasera, attorno alla mia tavola, è proprio la voce di questa rinascita ad accomodarsi insieme a noi: un viaggio tra sapori, memoria e bellezza, guidati dalla forza di chi ha saputo far fiorire di nuovo la propria terra.

Per raccontare Agrosì bisogna partire da molto lontano, da una storia familiare che attraversa più di due secoli e che ha il suo centro nella campagna di Supersano. È una storia fatta di ulivi, terreni, edifici e persone, ma soprattutto di passaggi di testimone: ciò che una generazione ha ricevuto dalla precedente è stato, di volta in volta, modificato, recuperato e affidato a quella successiva.

Giuseppe Agrosì ha raccolto questo patrimonio dal nonno Giuseppe, nato nel 1869 alla Masseria PizzoFalcone. Oggi si occupa di circa settemila ulivi di cui cinquemila in aridocultura, mantenendo il legame con una coltivazione che appartiene da generazioni alla famiglia e affiancandovi pratiche biologiche e una maggiore attenzione all’impatto delle lavorazioni sull’ambiente.

Anche il bosco racconta una parte di questa vicenda. La sua storia si lega a quella degli antenati di Giuseppe. Quando il nonno Giuseppe lavorò i terrazzamenti per impiantarvi un vigneto, decise di conservare il sentiero delle Querce Virgiliane, che attraversava ciò che rimaneva dell’antico Bosco Belvedere. Con il tempo, alcune di quelle aree sono tornate a essere occupate dalla vegetazione.

Monica e Giuseppe hanno poi ripreso in mano quel patrimonio, recuperando i vecchi percorsi e mettendo a dimora nuove specie locali, fino a trasformare i loro ettari in un ambiente nel quale coltivazione e vegetazione spontanea convivono.

La stessa attenzione al passato si ritrova negli edifici della famiglia. I vecchi magazzini, costruiti verso la fine dell’Ottocento, sono stati recuperati e oggi ospitano anche Agrosì | Cibo e Storie, uno spazio dedicato alle degustazioni e alle attività culturali.

Un intervento analogo ha interessato la casa antica e il suo giardino. In entrambi i casi, l’intento non è stato quello di cancellare i segni del tempo per creare qualcosa di nuovo, ma di intervenire sugli edifici mantenendone il più possibile l’identità e restituendo loro un uso contemporaneo.

Questa idea di continuità accompagna anche il lavoro agricolo: ciò che viene dalla terra, alla terra ritorna, anche se in una forma diversa. I residui della lavorazione dell’olio vengono infatti riportati nei terreni, in un ciclo che lega la produzione alla cura del luogo da cui tutto ha avuto origine.

Per Monica e Giuseppe, però, questa storia non riguarda soltanto ciò che è stato ereditato. Riguarda anche ciò che verrà dopo. I loro tre figli partecipano alla vita dell’azienda e crescono conoscendo il lavoro legato agli ulivi, al bosco e alla gestione della proprietà. Allo stesso tempo, attraverso le visite, le attività nel bosco e i percorsi di oleo-turismo, quella stessa esperienza esce dai confini della famiglia e viene raccontata a scuole e visitatori.

Accanto alla produzione, infatti Agrosì ha sviluppato attività legate all’oleo-turismo. Gli oliveti diventano uno spazio in cui accompagnare diversi ospiti alla scoperta del lavoro agricolo e della produzione dell’olio. Le visite comprendono percorsi tra gli ulivi e momenti dedicati all’assaggio, durante i quali vengono illustrate le caratteristiche dell’olio e alcuni degli elementi che permettono di valutarne la qualità. Le degustazioni vengono, inoltre, affiancate da prodotti tipici del territorio, mettendo in relazione l’olio con la tradizione alimentare locale.

Ma la storia di Agrosì non si ferma agli oliveti. A Supersano c’è un altro pezzo di questa storia, nato quasi per caso e diventato, nel tempo, un luogo da vivere e da condividere: il bosco.

Tutto è cominciato con sette querce, quelle che la nonna di Giuseppe aveva portato in dote. Oggi, grazie al suo lavoro e a quello di Monica, quel piccolo patrimonio è diventato qualcosa di molto più grande: un vero e proprio bosco didattico.

Per renderlo accessibile e accogliente è stato necessario prima di tutto recuperarlo, liberandolo dai rovi e dalla vegetazione che ne aveva nascosto i percorsi. Poi sono stati creati sentieri e angoli pensati per accompagnare chi lo attraversa alla scoperta dell’ambiente e della natura. Un luogo che non vuole essere soltanto osservato, ma percorso, conosciuto e vissuto.

Poco lontano dal bosco è stata realizzata anche un’aula destinata ai ragazzi, uno spazio nel quale fermarsi, guardare video dedicati all’ambiente e approfondire, attraverso immagini e racconti, ciò che incontrano lungo i sentieri. Perché educare alla natura significa anche creare occasioni concrete per imparare a rispettarla.

Ed è proprio con questo spirito che Agrosì ha organizzato anche giornate ecologiche dedicate alla raccolta dei rifiuti: momenti in cui il rapporto con il territorio smette di essere soltanto una parola e diventa un gesto concreto, fatto insieme.

Ho avuto modo di vedere da vicino questa attenzione al territorio proprio durante la mia visita a Supersano, il giorno prima di questa cena. Monica mi ha coinvolta nella preparazione delle sagne ‘ncannulate e mi ha affidato un compito apparentemente semplice: dare loro la forma. Dico apparentemente perché, a giudicare dal risultato, è evidente che la manualità non sia esattamente un mio talento naturale.

Ma forse è proprio questo il bello di venire qui: si impara sempre qualcosa. A volte sulla natura, a volte sulle tradizioni, a volte persino sulle proprie discutibili capacità di fare la pasta.

Quando Giuseppe ha accompagnato me e mio marito a conoscere il loro mondo, raccontandoci quello che fanno oggi e i progetti che hanno per il futuro, a un certo punto ha pronunciato una frase che mi è rimasta impressa. “La famiglia è come un albero: le fronde prendono direzioni diverse, ma le radici sono stabili e uguali per tutti.”

Più ci pensavo, più mi sembrava che non potesse esserci immagine più adatta per raccontare la loro famiglia. Perché le radici sono lì: nella terra, nella storia, nelle persone che li hanno preceduti e in quei valori che, generazione dopo generazione, continuano a tenere insieme ciò che cambia. Ma poi ci sono i rami. E ascoltando Giuseppe, mi sono resa conto di quanti siano.

Gli interessi, le idee, i progetti, i desideri sembrano moltiplicarsi proprio come i rami di un albero: prendono direzioni diverse, si intrecciano, crescono verso il futuro. E forse è proprio questa la loro forza: non avere paura di far crescere nuovi rami senza perdere il legame con le proprie radici.

Lo si vede anche nel modo in cui guardano al territorio. Non soltanto come qualcosa da coltivare, ma come un luogo del quale prendersi cura e con il quale costruire una relazione. Lo si vede in tutto ciò che hanno realizzato e che realizzeranno.

E lo si percepisce anche nel loro modo di intendere il rapporto con le persone. L’impressione che ho avuto ascoltando Giuseppe e Monica è che, prima ancora di pensare a vendere un prodotto, ci sia il desiderio di costruire fiducia: far conoscere ciò che fanno, raccontare da dove viene, condividere il territorio che c’è dietro ogni bottiglia. Perché la fiducia, quando è vera, non si compra: si costruisce nel tempo.

Forse è per questo che quelle sette querce portate in dote dalla nonna di Giuseppe sono diventate una metafora ancora più bella di quanto potessero immaginare. Sono rimaste radici, tronchi e rami, ma nel frattempo intorno a loro è cresciuto molto altro: un bosco, un luogo per i ragazzi, occasioni per educare all’ambiente, nuove idee e nuovi progetti.

E alla fine, durante la mia visita a Supersano, ho capito che anche le tradizioni hanno i loro rami.

È stato davvero bello poter mettere “il naso” dentro questa storia, anche solo per un pomeriggio: ascoltare, osservare, provare. Perché è così che una tradizione smette di essere qualcosa che si racconta soltanto e diventa qualcosa che si può condividere.

E di tutto questo parlerò con i miei ospiti Monica e Giuseppe Agrosì.

Prima del loro arrivo apparecchio la tavola. La tovaglia di lino verde oliva l’avvolge con una tonalità calda, che richiama i colori della vegetazione. Su questa base, i piatti in ceramica color ocra, privi di ornamenti, creano un contrasto netto ma equilibrato. I bicchieri, in vetro leggermente lavorato a mano, riflettono la luce con piccoli giochi luminosi, mentre le posate dalla finitura opaca si accordano con il verde della tovaglia.

Al centro della tavola, una ciotola di vetro bassa e trasparente accoglie un fiore di loto. La sua presenza non è soltanto decorativa: il loto, che affonda le radici nel fango e sboccia sulla superficie dell’acqua, è da sempre associato all’idea di rinascita e di purezza. Ai lati, alcune candele alimentate con olio d’oliva aggiungono una luce calda e raccolta, lasciando però che i profumi delle portate rimangano protagonisti.

Per i segnaposto, la scelta è caduta infine su un elemento semplice e legato alla tavola stessa: un piccolo ramoscello d’ulivo, con il nome di ciascun commensale scritto a mano con inchiostro dorato sulla foglia più grande. Un dettaglio discreto, che richiama ancora una volta il paesaggio e l’elemento da cui prende forma l’olio protagonista della serata.

Per accompagnare la storia di Agrosì ho scelto Salento di René Aubry: una musica che porta dentro di sé il respiro del Mediterraneo, il movimento della terra e quella particolare energia del Sud in cui natura, memoria e vita quotidiana si incontrano.

È una musica profondamente evocativa, capace di trasformare il paesaggio in suono. Le sue melodie hanno qualcosa di terrestre e insieme leggero: richiamano il vento che attraversa gli ulivi, la luce sulle foglie, il movimento lento dei rami e il ritmo paziente della terra.

Ed è proprio questo il paesaggio sonoro che accompagna la storia di Agrosì: una storia fatta di radici, di alberi giovani che crescono accanto a quelli antichi, di una terra che porta con sé ferite e memoria ma continua a generare vita.

In Salento il territorio non è soltanto lo sfondo: diventa protagonista. E così la musica accompagna il racconto di Monica e Giuseppe come una sorta di filo invisibile, unendo passato e futuro, natura e cura, memoria e rinascita.

Perché, alla fine, anche l’olio nasce così: dalla terra, dal tempo e dalla capacità di prendersi cura di ciò che continua a crescere.

Come al solito, compio il mio passo indietro per assicurarmi di non aver dimenticato nulla e che tutto sia come lo avevo immaginato.

Il citofono mi avvisa che i miei ospiti sono arrivati.

Li accolgo e li conduco in terrazza. So già che, anche questa sera, porterò con me qualcosa che non avevo prima: una storia, un incontro, magari un dettaglio destinato a rimanermi dentro a lungo.

Dopo le prime chiacchiere, quelle necessarie per rompere il ghiaccio e mettere i miei ospiti a loro agio, arriva il momento di portare in tavola l’antipasto: una pitta di patate salentina, soffice e dorata al forno, con cipolla, pomodori, olive e caruselle come mi ha spiegato Monica. È una preparazione semplice, nata dalla cucina di casa e dalla necessità di trasformare pochi ingredienti in qualcosa da condividere. Un inizio che mi sembra perfetto per una cena in cui si parlerà proprio di terra, memoria e di ciò che, nel tempo, viene trasformato senza perdere le proprie radici.

La servo in monoporzioni, adagiate su un piatto ovale color ocra.

Il paesaggio salentino è cambiato molto nel corso degli anni. Che cosa ha significato questo cambiamento per la vostra famiglia e per Agrosì? E cosa vi ha spinto a continuare a investire in questo territorio?

Abbiamo ricevuto in dono un paesaggio bellissimo, anche se segnato e in qualche modo martoriato da un periodo storico difficile. E sentivamo di non voler essere semplicemente degli attori passivi di questa storia. Volevamo avere la possibilità di lasciare qualcosa di bello ai nostri figli, così come noi lo avevamo ricevuto dai nostri genitori.

Quando andavo in campagna, così come quando ci andava Giuseppe, si lavorava, certo, ma allo stesso tempo si rimaneva affascinati dalla bellezza di quello che ci circondava: dalla maestosità degli ulivi, dai profumi del bosco, dal colore dei ciclamini, dal cielo terso, dall’umidità, dalla rugiada.

Sono sensazioni che non puoi semplicemente abbandonare, perché a un certo punto diventano parte di te. Sono quasi un tratto somatico, qualcosa che ti appartiene e che riconosci come parte della tua identità.

E allora perché abbandonare un territorio proprio perché è bello, anche se nel tempo è stato modificato e ha attraversato momenti difficili?

Sentivamo di avere un dovere, morale e sociale: quello di provare a lasciarlo non soltanto ai nostri figli, ma anche agli altri, un po’ migliore di come lo avevamo ricevuto.

Per questo non mi sono mai posto il problema di abbandonarlo. Mi sono posta, piuttosto, il problema di come restare.

“Come restare”.

Sono parole che pesano, quelle di Monica, perché a volte può sembrare più facile tagliare i ponti e cercare altrove una nuova avventura, piuttosto che rimboccarsi le maniche e provare a recuperare una terra che negli anni ha attraversato momenti ardui.

Ma restare significa anche questo: tornare a riconoscere il valore di ciò che quella terra sa dare, custodirlo, raccontarlo e, perché no, portarlo in tavola. Anche mangiare e assaporare i suoi prodotti può diventare un modo concreto per prendersene cura e contribuire a mantenerne viva la storia.

E allora il primo piatto non poteva che partire da qui: dalla terra e dalla tradizione.

Porto in tavola una minestra di grano e legumi della tradizione, arricchita dalle erbe aromatiche e da un filo di olio profumato. Un piatto semplice, nato dalla capacità di trasformare pochi ingredienti in qualcosa di nutriente, autentico e soprattutto condiviso.

Mentre la servo penso che sia il modo più naturale per cominciare questa cena: parla di radici, di stagioni, di pazienza e di quella capacità di ripartire che appartiene tanto alla terra quanto alle persone che la coltivano.

Accanto agli ulivi, avete scelto di prendervi cura anche del bosco e delle Querce Virgiliane. Come convivono, nel vostro lavoro quotidiano, la cura di una terra coltivata e quella di un ambiente che invece ha bisogno di essere lasciato in parte alla sua evoluzione naturale?

E allora, quando abbiamo deciso di fare didattica nel bosco e di aprirlo anche agli ospiti che ce lo chiedono, abbiamo dovuto prima di tutto cambiare il nostro modo di guardarlo.

Tutti pensano che un bosco sia sempre e comunque fruibile, come se fosse un bar: entri quando vuoi, prendi il tuo caffè e te ne vai. Per noi non è così.

I principali fruitori del bosco sono la fauna e la flora selvatica. Noi entriamo in casa loro con il loro permesso, rispettando la stagionalità e quei ritmi lenti che appartengono alla natura. L’obiettivo non è frequentare il bosco il più possibile, ma farlo senza snaturarlo.

Per questo abbiamo scelto anche di limitare l’accesso in determinati periodi dell’anno, soprattutto quando la presenza umana potrebbe interferire con i cicli della fauna e della vegetazione. Con le scolaresche, ad esempio, organizziamo le visite in momenti precisi, proprio per rispettare questi equilibri.

Abbiamo inoltre installato alcune fototrappole in punti strategici del bosco. E anche in questo caso la prospettiva è importante: non servono soltanto a monitorare gli animali, ma soprattutto a monitorare gli uomini. Perché il bosco è la casa degli animali, non la nostra.

Abbiamo quindi investito anche nella sua protezione: nella manutenzione delle fasce tagliafuoco, negli impianti e nelle canaline predisposte per l’intervento dei Vigili del Fuoco, nei piani antincendio e in tutto ciò che serve a prevenire e gestire i rischi.

Perché avere un bosco è una cosa. Prendersene cura è un’altra.

È facile dire: “Ho ereditato un bosco” oppure “Ho comprato un bosco”. La vera responsabilità comincia dopo: quando capisci che quel bosco non è soltanto qualcosa che possiedi, ma qualcosa che devi proteggere.

E per noi proteggerlo significa anche sapere quando entrarci, quando accompagnare qualcuno a scoprirlo e, soprattutto, quando lasciarlo in pace.

Forse è proprio questo il modo più rispettoso di vivere un bosco: non pensare a ciò che possiamo prendere, ma a ciò che possiamo imparare a riconoscere.

E così lasciamo che sia il bosco a entrare idealmente nella cena, attraverso i suoi profumi, i suoi colori e le erbe che crescono ai suoi margini. La seconda portata, infatti, propone i colori della stagione: verdure cotte al forno e adagiate su un letto di erbe raccolte nel limitare del bosco, accompagnate da patate novelle al rosmarino. È un piatto che sembra raccogliere in sé il paesaggio che circonda la casa: la terra coltivata, la vegetazione spontanea, le erbe che crescono tra gli alberi.

Anche qui, in fondo, c’è la stessa idea che guida il loro modo di vivere il territorio: non forzarlo, non consumarlo, ma imparare a conoscerlo e a rispettarne i tempi.

E quando quei profumi arrivano a tavola, il bosco non è più soltanto qualcosa che abbiamo attraversato: diventa qualcosa che possiamo raccontare, assaporare e condividere.

Quali profumi e quali caratteristiche riconoscete nel vostro olio biologico che vi fanno pensare immediatamente alla vostra terra?

Il profumo dell’olio biologico, per me, è il profumo dell’erba fresca appena tagliata, quello del carciofo, ma soprattutto è il profumo del frantoio. Ed è un profumo che ha una storia.

Sia la madre che il padre di Giuseppe erano frantoiani. La sua famiglia era profondamente legata alla terra e all’agricoltura: suo padre e suo zio gestivano un’azienda agricola.

Anche la famiglia materna, i Ponzo, aveva un forte legame con il mondo dell’olio. Una famiglia numerosa, con undici figli, che nel cuore di Presicce gestiva un frantoio proprio in Piazza del Popolo, la piazza principale del paese. Un luogo particolarmente significativo, perché Presicce è da sempre profondamente legata alla cultura dell’olio. A pochi metri dal frantoio della famiglia Ponzo si trovano infatti i celebri frantoi ipogei, scavati nel sottosuolo e testimonianza di una tradizione olearia antica e profondamente radicata nel territorio.

È dentro questo paesaggio, fatto di terra, ulivi e antichi frantoi, che affondano le radici della storia di Giuseppe e della sua famiglia.

Insomma, quando parliamo di olio, parliamo delle nostre origini. È qualcosa che riconosco immediatamente, quasi con uno schiocco di dita. Non so spiegare esattamente come, ma è un profumo che sento appartenere a me. Forse è davvero qualcosa che abbiamo nel DNA.

Da bambina, per esempio, ricordo il momento in cui mia madre portava a casa l’olio appena franto, quello che usciva dal separatore. Quel profumo per me è ancora oggi una delle cose più belle che possano arrivare in casa. E forse è anche per questo che, ancora oggi, uno dei regali più belli che Giuseppe possa farmi è proprio portarmi dell’olio appena molito, appena uscito dal separatore.

C’è poi un ricordo ancora più intimo, che mi accompagna da quando ero bambina. Sono figlia unica adottiva e, per una buona parte della mia vita, ho avuto la fortuna di crescere accanto a mio nonno Fioravante, il padre delle mie due mamme, che erano sorelle.

Da ragazzina ero una bambina che mangiava pochissimo. Le merendine non mi interessavano, i piatti elaborati nemmeno. Quello che mangiavo volentieri era il pane con l’olio. E mio nonno, ogni volta, mi diceva: “Monica, pane, oju e minu, la vita come la vojo.” È una frase che mi è rimasta dentro.

Poi ho conosciuto Giuseppe. Ci siamo innamorati subito, senza sapere ancora quanto le nostre storie fossero legate. Quando ho scoperto che era figlio di frantoiani e che lavorava con l’olio, ho avuto quasi la sensazione che, a distanza di tanti anni, mio nonno fosse tornato a vivere accanto a me.

Perché puoi mettermi davanti i piatti più prelibati, e naturalmente li mangio. Ma il piacere che provo davanti a una fetta di pane con un buon olio per me è qualcosa di diverso. È un sapore che sa di casa, di infanzia, di famiglia.

E forse è proprio questo che cerchiamo di fare quando proponiamo il nostro olio agli altri: non offrire soltanto un prodotto, ma provare a condividere quella sensazione. Il profumo delle nostre origini, il ricordo di una terra e di una famiglia, racchiuso in qualcosa di semplice come il pane e l’olio.

Le parole di Monica stimolano sensazioni forti: un ricordo olfattivo che diventa memoria familiare, infanzia, appartenenza e infine amore. E quando arriva il sorbetto il momento sembra perfetto. È lo spazio sospeso tra le portate principali in cui la conversazione rallenta e le chiacchiere scambiate fino ad allora sembrano trovare il tempo per posarsi. È la parte della cena che preferisco: a tavola anche i silenzi hanno qualcosa da dire e, qualche volta, raccontano più delle parole.

Poi arriva il dolce. Una crostata all’olio con la marmellata di fragole fatta da Monica.

Anche qui l’olio cambia veste: entra nell’impasto al posto del burro, rendendo la crostata morbida e profumata, senza perdere quel carattere che ormai abbiamo imparato a riconoscere durante questa cena. Un dolce semplice, fatto di ingredienti familiari e di gesti che appartengono alla cucina di casa, dove ancora una volta il prodotto non è soltanto qualcosa da utilizzare, ma diventa parte di una storia da raccontare.

E forse è il modo più naturale per arrivare alla fine di questa cena: dopo aver parlato di terra, di olivi, di boschi, di famiglia e di futuro, ritrovarci ancora una volta intorno a qualcosa preparato con le proprie mani e con il desiderio di condividere.

Attraverso l’oleo-turismo aprite le porte di Agrosì e permettete a chi arriva di conoscere non soltanto l’olio, ma anche il paesaggio e la storia che lo circondano. Che cosa significa per voi incontrare queste persone e che cosa vi piacerebbe che portassero con sé, una volta ripartite?

Mi piacerebbe che agli ospiti, quando vanno via, rimanesse una fotografia semplice e soprattutto vera di quello che siamo.

In questi anni la nostra storia è sempre stata lì, visibile. Non abbiamo mai cercato di nasconderla, né di fare operazioni di marketing per ripulirla o renderla più bella di quello che è stata. Le immagini degli ulivi colpiti dalla tragedia sono ancora lì, perché non puoi raccontare soltanto le cose belle. Puoi raccontare la verità, con onestà.

Se io sono questa, non posso raccontarmi alta, bionda e con gli occhi azzurri. A chi la voglio dare a bere?

Ecco, credo che valga la stessa cosa per Agrosì. Non siamo una grande meta turistica, non siamo un’azienda costruita per apparire. Siamo una semplice azienda agricola che ha scelto di fare della propria storia e della propria normalità il modo in cui accogliere le persone.

Quando arriva un turista, italiano o straniero, sa di venire in un piccolo paese del sud Salento, dove stiamo cercando, con le nostre possibilità, di contribuire a rigenerare il territorio. Abbiamo intercettato anche alcune opportunità e alcuni fondi, ma una parte importante degli investimenti è stata fatta direttamente da noi. E questa cosa, secondo me, si vede.

Si vede nei video che realizzo da sola, in maniera molto autodidatta, nelle fotografie degli eventi, nei tavoli preparati, nelle persone che lavorano. Mi puoi trovare qui mentre faccio la pasta, oppure in cucina; puoi trovare Francesco, il mio secondo genito, impegnato nelle degustazioni e Giuseppe sul trattore, oppure al lavoro in frantoio. Non c’è niente di costruito.

Lasciamo agli ospiti la possibilità di vedere chi siamo davvero. E, naturalmente, di assaggiare un buon olio, certificato biologico ICEA, perché anche se siamo piccoli ci teniamo moltissimo alla qualità del prodotto che proponiamo.

In cucina, poi, utilizzo per i miei ospiti gli stessi prodotti che utilizzo per la mia famiglia. Non preparo una versione speciale della nostra vita per chi viene da fuori. È la nostra vita, semplicemente, che condividiamo con chi arriva.

Forse è proprio questo che le persone percepiscono. Ci scelgono da luoghi lontani, in un piccolo paese del Sud, perché riconoscono qualcosa di vero, di sincero, di genuino. E spesso arrivano attraverso il passaparola, senza grandi campagne di promozione.

Per me aprire la nostra casa, raccontare la nostra storia e mettere una persona a tavola con noi non è un’azione di marketing. È un modo naturale di stare insieme. È quello che facevano le nostre mamme: quando c’erano gli operai in casa si preparava qualcosa da mangiare per tutti, ci si sedeva insieme, si condivideva quello che c’era.

Perché alla fine la convivialità non si può fingere. Puoi raccontare di essere una cosa per un giorno, forse anche per due. Ma poi la verità viene fuori.

E allora preferisco essere semplicemente quella che sono.

Se dico che so fare la pasta fatta in casa, quando arrivi devi trovarmi davvero con le mani nella pasta. Altrimenti, di che stiamo parlando?

Alla fine di questa serata mi accorgo di avere quasi poche parole.

E non è strano, perché ciò che mi ha colpita davvero non è stata soltanto la cena, per quanto bella, né quello che abbiamo mangiato. Quello che mi ha lasciato un segno è ciò che ho visto a Supersano, prima ancora di sedermi a tavola.

Ho visto una famiglia che, davanti a una terra ferita, non ha scelto di voltarsi dall’altra parte. Ho visto la voglia di ricominciare dalle difficoltà, di trasformare quello che sembrava soltanto uno scarto in qualcosa di nuovo. Persino i tavoli sui quali ci siamo seduti nascono dai residui lasciati dagli ulivi colpiti dalla Xylella. È come se una parte di quella storia, invece di essere cancellata, fosse stata trasformata e restituita alla vita.

E forse è proprio questo che mi ha colpita di più: la capacità della famiglia Agrosì di non fermarsi a raccontare il territorio, ma di provare concretamente a costruire qualcosa dentro.

Un bosco recuperato, un luogo per accogliere i bambini, percorsi, giornate dedicate all’ambiente, olivi curati, prodotti che arrivano sulla tavola, legno che torna a vivere. Piccoli grandi gesti che, messi insieme, raccontano una scelta precisa: lasciare qualcosa.

Qualcosa di concreto, di fruibile, di vero.

Non soltanto ai propri figli, ma anche a chi verrà dopo di loro.

E allora penso che, forse, è proprio questo il senso più profondo di tutto quello che ho visto. Che la terra non è soltanto qualcosa da sfruttare o da cui ricavare un prodotto. È una relazione. Se la rispetti, se te ne prendi cura, prima o poi è lei a restituirti qualcosa.

Ti restituisce un raccolto, certo. Ma anche un paesaggio, un profumo, un ricordo, un luogo in cui far crescere i bambini. Ti restituisce la possibilità di sederti a tavola con qualcuno e raccontargli da dove viene quello che sta mangiando.

E c’è una cosa che, tornando a casa, mi è rimasta particolarmente dentro: la vita contadina, quella che spesso immaginiamo come qualcosa di faticoso, antico, quasi da lasciare alle spalle, può invece avere ancora molto da insegnarci.

Può insegnarci il valore dell’attesa, della cura, della pazienza. Può insegnarci che non tutto deve essere consumato subito e che anche ciò che sembra perduto può, con il tempo e con il lavoro, trovare una nuova forma.

Forse è questo che ho percepito stando con la famiglia Agrosì: non la ricerca della perfezione, ma la volontà di fare bene le cose. Non il desiderio di cancellare le ferite, ma quello di trasformarle. Non la promessa di un futuro già pronto, ma la fatica quotidiana per costruirlo.

E così, alla fine, questa non è stata soltanto una cena.

È stata una storia servita a tavola.

Una storia fatta di terra, di famiglia, di lavoro, di errori, di sacrifici, di olivi caduti e di nuovi germogli. Una storia che mi ha ricordato che, qualche volta, restare è un atto di coraggio. E che prendersi cura di ciò che abbiamo ricevuto può essere il modo più concreto che abbiamo per dire grazie a chi ci ha preceduto e lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi.

Quello che ho portato via da Supersano e dalla cena di questa sera, allora, non è soltanto il sapore di un buon olio.

È la sensazione di aver incontrato persone che stanno provando, nel loro piccolo e con le loro forze, a lasciare la terra un po’ più viva di come l’hanno trovata.

E forse, alla fine, è proprio questo il sapore che vale la pena portare con sé.

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