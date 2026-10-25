UN ARRESTO PER DROGA A TAURISANO

(Rdl) _____________________ L’altro ieri agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano hanno arrestato un uomo di 39 anni, del posto, con precedenti specifici, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti hanno individuato e fermato un’utilitaria ritenuta sospetta lungo le vie cittadine. Il nervosismo evidenziato dal conducente durante le fasi dell’accertamento li ha indotti ad approfondire le verifiche attraverso una perquisizione personale e veicolare. Allora l’uomo ha tentato di disfarsi di due involucri che aveva addosso, prontamente recuperati dagli agenti, con dentro due panetti di hashish, per un peso complessivo di cento grammi.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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