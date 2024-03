DIARIO DEL GIORNO / SABATO 30 MARZO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 30 marzo 2024.

San Secondo.

A Taranto, l’ europarlamentare Rosa D’ Amato compie 55 anni: auguri di buon compleanno!

Sabato Santo. Nella Chiesa cattolica, è un giorno senza celebrazione eucaristica. La sua comunità è in sosta presso il sepolcro di Cristo e medita la sua passione e morte, la discesa negli inferi, nel luogo dove i morti attendono nella speranza la loro salvezza secondo la promessa: “dopo tre giorni risorgerò”.

Questa sera inizia la veglia, con l’ accensione e la benedizione del fuoco nuovo, simbolo della Resurrezione (nella foto, l’ affresco di Piero della Francesca, 1450 – 1463, museo civico di Sansepolcro).

Come oggi, nel 1876, Trieste si dota di un servizio di trasporto pubblico: è la prima città fra quelle attualmente parte della Repubblica Italiana a farlo, un record invidiabile. C’è da ricordare però che all’ epoca Triste apparteneva all’ Impero Austro – Ungarico di Vienna.

Come oggi, nel 1985, a Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, viene arrestato in una villa Pippo Calò, mafioso siciliano, detto Il Cassiere di Cosa nostra.

Proverbio salentino: NU TE PIGGHI SE NU TE SEMIGGHI

Non ti prendi se non ti assomigli.

Le due persone che compongono la coppia a prima vista possono anche sembrare molto diverse tra di loro, ma se non avessero in comune delle cose importanti sicuramente non si sarebbero messi insieme.

