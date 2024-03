DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 1 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è lunedì 1 aprile 2024.

San Gilberto.

Lunedì dell’ Angelo, Pasquetta.

Civilmente il lunedì di Pasqua è un giorno festivo, introdotto dallo Stato italiano nel Dopoguerra, e che è stato creato per allungare la festa della Pasqua, così come è avvenuto per il 26 dicembre, indomani di Natale o il Lunedì di Pentecoste (giorno festivo in Alto Adige e quasi in tutta Europa).

Il lunedì dell’Angelo, in Italia, è un giorno di festa che generalmente si trascorre insieme con parenti o amici con una tradizionale gita o scampagnata, pic-nic sull’erba e attività all’aperto.

Una interpretazione di questa tradizione potrebbe essere che si voglia ricordare i discepoli diretti ad Emmaus. Infatti, lo stesso giorno della Resurrezione, Gesù appare a due discepoli in cammino verso Emmaus a pochi chilometri da Gerusalemme: per ricordare quel viaggio dei due discepoli si trascorrerebbe, dunque, il giorno di Pasquetta facendo una passeggiata o una scampagnata “fuori le mura” o “fuori porta”.

Per tradizione il primo aprile è il giorno degli scherzi noti come Pesci d’aprile. L’ espressione indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto in questo giorno.

Possono essere di varia natura, anche molto sofisticati e hanno sostanzialmente lo scopo bonario di burlarsi delle “vittime”. La tradizione ha caratteristiche simili a quelle di alcune festività quali le Hilaria dell’antica Roma, celebrata il 25 marzo, e l’Holi induista, entrambe ricorrenze legate all’equinozio di primavera. Sono queste le origini più attendibili: per il resto, sono molte, ma nessuna verificabile, le alte ipotesi.

Comunque, una tradizione consolidata a livello planetario.

1 aprile 1934. Negli Stati Uniti la coppia di banditi Bonnie e Clyde uccide due giovani agenti di polizia vicino a Grapevine, Texas. Diventeranno la coppia di criminali più famosa al mondo.

1 aprile 1939. Termina la Guerra civile spagnola, con la vittoria della Falange monarchica del generale Francisco Franco, che sale al potere. Esattamente cinque mesi dopo, scoppierà ufficialmente la Seconda Guerra mondiale, da cui la Spagna resterà sempre fuori, neutrale, non schierandosi con Adolf Hitler e Benito Mussolini che avevano aiutato i nazionalisti durante la guerra civile. Non a caso il regime franchista durerà fino al 1975.

Proverbio salentino: MALE NU FARE PAURA NU AIRE

Male non fare paura non avere.

Quando si fa del bene si crea un’energia positiva, viceversa quando fai del male.

