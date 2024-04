ERANO MOLTI E I SALENTINI CI CONVIVEVANO, TANTO DA DA METTERLI NEL SIMBOLO DI LECCE. POI ERANO SCOMPARSI, SCACCIATI DAGLI UMANI, CHE A TORTO SI CONSIDERANO FIGLI UNICI DI MADRE NATURA. ADESSO SONO TORNATI…

(Rdl) ______ “Paura e curiosità, diffidenza e fascino, leggenda e verità. Nessun altro animale ci suscita tante emozioni contrastanti come il lupo. E ora è tornato in Salento. Iniziamo a conoscerlo. Apriamo un ciclo di incontri informativi per conoscere meglio questo predatore e le ragioni del suo ritorno in questo territorio, dopo un secolo di assenza”.

E’ l’invito di Paolo Ciucci, professore dell’Università Sapienza di Roma; Francesco Cozzoli e Francesco De Leo, ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Ecosistemi Terrestri; e Ruben Cataldo, archeologo, alla serata di cui sono i relatori “Il ritorno del lupo nel Salento: iniziamo a conoscerlo”.

Appuntamento a Lecce, presso la biblioteca Bernardini, piazzetta Carducci, mercoledì 3 aprile, alle 18.00.

