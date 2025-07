UTOPIA SPORT: VINCE, STRAVINCE, CONVINCE…SEMPRE DI PIÙ!

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALENTINA CONTINUA A COLLEZIONARE VITTORIE E IMPORTANTI SUCCESSI. A LECCECRONACA.IT LE RIFLESSIONI DELL’ATLETA STEFANO GRECO.

di Carmen Leo______ “Suona la sveglia alle ore 5.00 dell’alba di un sabato di principio estate 2025. Nelle rispettive case i nostri atleti, il più possibile in silenzio, per non svegliare i familiari che riposano dopo una settimana di lavoro e/o studio, si preparano a vivere quella che sarà una giornata da dedicare alla loro grande passione: il Tennis Tavolo.

Raduno alle ore 06:00, a Lizzanello, piccolo comune adiacente a Lecce, e poi puntuali si vola verso Casamassima, in provincia di Bari.

Primi match di Tennis Tavolo previsti per le 8:30, ma niente favoritismi per chi parte dal profondo sud, con alle spalle 2 ore di viaggio in auto e, dunque, zero riscaldamento, perché i tempi non lo consentono, perciò si parte subito con i Gironi OVER 5000.

Luigi esce nel girone a tre, lotta eroicamente, ma niente da fare! Gli avversari sono visibilmente più allenati.

Come ribadisce sempre il coach Turco: ‘prima scuola e famiglia, poi lu ping pong!‘

Lui da bravo ragazzo esegue, sognando tempi in cui potrà dedicarsi maggiormente al suo sport preferito. La sua passione è tanta e, nonostante la partite perse, continua a dare ottimi consigli ai suoi compagni di team.

Matteo, da neofita con soli cinque allenamenti al suo attivo, Alberto e Stefano passano il girone in scioltezza. Giocano bene i tre, la testa è libera e, pur con il loro annetto scarso di allenamento, superano avversari molto più quotati.

Iniziano le eliminatorie: i 32esimi passano lisci, ma ahimè risultano decisivi i 16esimi, dove i nostri Eroi incontrano ed escono con i vincitori del Torneo.

Ottime prestazioni e carichi del bel gioco espresso. Si accingono, così, a partecipare al secondo torneo, OVER 2000.

Partecipazione fatta un po’ per gioco, un po’ per scommessa.

I nostri atleti non hanno nulla da perdere.

E come ripete il coach Turco: ‘Giocate con tutti, imparerete da tutti!’

Si aggiunge poi alla squadra Simone, atleta di UTOPIA Nardó e si riparte.

Prime partite dei gironi, prime sconfitte, ma succede qualcosa...

Quella che sembrava un’impresa titanica, ossia il superare i vari gironi, per i nostri atleti pian piano diventa una performance più fattibile.

I nostri ragazzi si impegnano, gli schemi provati in palestra diventano armi da affilare in campo, movimenti ben calibrati i loro, ma che vengono eseguiti in maniera automatica.

Lasciando gli avversari molto più esperti ed allenati completamente esterrefatti, Simone, Alberto e Stefano passano i gironi.

Matteo, un cyborg vero e proprio, e Luigi, giocano bene cogliendo le prime vittorie pesanti, ma si fermano qui.

Simone proseguirà il torneo aggiudicandosi un bellissimo 5º posto.

Per tutti gli altri: complimenti ed una bella scorpacciata di punti.

La gioia è alle stelle, nuovi amici pongisti accorsi da tutto il sud Italia si congratulano con questi cinque fantastici sconosciuti, che hanno sorpreso vecchie volpi e giovani promesse con il loro gioco aggressivo, ma mai esagerato”.

Queste le considerazioni di una giornata di competizioni agonistiche, giunte ala nostra Redazione da Stefano Greco, giovane atleta di UTOPIA SPORT, sapendo di farci cosa gradita, giacché noi di Leccecronaca.it siamo fans sfegatati dell’Associazione sportina salentina, nata più di una decade fa per sostenere lo sport a livelli inclusivi mai visti, integrando perfettamente tra loro atleti normodotati e diversamente abili.

E Noi, leggendole quelle riflessioni, ci siamo ritrovati immediatamente catapultati in quel palazzetto di Casamassima, tra gli spettatori che attoniti assistono alle numerose sfide a colpi di rimbalzo delle palline, che riecheggiano nell’ampio spazio di quella struttura sportiva e volteggiano vorticosamente negli occhi di chi si chiede: “Da dove diavolo escono questi?!”

Riferendosi ovviamente ai giovani e agguerriti atleti salentini, pressoché conosciuti agli sguardi dei più.

E se Noi di Leccecronaca.it fossimo stati veramente lì, in quel sabato di inizio estate, avremmo colto certamente quegli sguardi indagatori e avremmo di tutto punto risposto: “Da UTOPIA SPORT, da laggiù vengono fuori questi talenti!”

Eh sì, proprio dalla magica terra salentina, dove UTOPIA è nata grazie alla passione e all’entusiasmo del suo presidente, Gianpiero Turco, di sua sorella Grazia, strepitosa atleta paralimpica nazionale, e di quanti insieme a loro hanno creduto in un progetto, in un sogno divenuto presto importante e rinomata realtà sportiva in quel di Vernole e Strudà.

Da un luogo fisico ed emozionale, dove non si impara solo il Tennis-Tavolo, ma dove si inizia giocando allegramente a Ping-Pong, dove nonostante l’indiscutibile abilità tecnica dei coach Turco e Bevilacqua e dei nuovi tecnici federali Delle Donne, Corvino e Giannuzzi, il primo e fondamentale valore è la promozione della solidarietà.

In UTOPIA si insegna che la tecnica viene dopo il cuore, che la vittoria personale è bella, ma quella di gruppo ha un sapore molto più dolce, unicamente speciale.

E così Utopia Sport cresce, e continua a crescere in modo sano, attirando a sè nuovi sostenitori e atleti di ogni età pronti ad abbracciare la filosofia di sport inclusivo e solidale, praticato non per raggiungere traguardi e vittorie fini a se stesse, ma per portare al mondo dello sport messaggi importanti, primo tra tutti quello che il fare insieme è più bello e che facendo insieme si fa tutto meglio.

E allora, oggi anche Noi vogliamo lanciare un messaggio: “Supportiamo questa splendida realtà, nostro orgoglio salentino, fucina di talenti sportivi, nati e cresciuti grazie alla forza di volontà, alla abnegazione di chi crede fermamente in ciò che fa!”

Non abbiamo dubbi nell’affermare che Utopia Sport sia un ambiente sociale in continua evoluzione e che abbia in serbo per tutto il movimento pongistico salentino, e non solo, importanti novità per la prossima stagione atletica.

Perchè chi si allena, chi gioca col cuore più che con le braccia, con le gambe, con la testa, non può non arrivare al cuore di chi segue con interesse, curiosità, passione tutto ciò che UTOPIA SPORT sa regalare attraverso il sudore e il sacrificio dei suoi atleti, una squadra in continua espansione su più discipline sportive, i cui componenti scendono in campo per superare i propri limiti, di qualunque natura essi siano, e per dimostrare al mondo là fuori che squadra vincente non si cambia, ma certamente si scambia emozioni vere e sincere, che sono poi quelle che incantano, vincono e convincono, dall’inizio alla fine, TUTTI ma proprio TUTTTI!!!

