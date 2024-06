RISULTATI COMUNALI, IL COMMENTO

di Giuseppe Puppo ______

E allora, sarà ballottaggio. Questo il responso della lunga notte delle percentuali allo zero virgola e dell’altalena delle speranze e dei timori.

A dire la verità, mentre scrivo mancano ancora i dati definitivi, quelli del Ministero dell’Interno, gli unici che fanno testo, mancano i risultati di quattro sezioni su centodue e fra poco saranno passate ventiquattro ore esatte dall’inizio dello spoglio. Però ci può stare, non doveva succedere una lentezza simile, ma va bene, dopo aver visto i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi ballare per giorni e giorni, dopo, dai, ci può stare.

Diamo per buone le percentuali acquisiste finora, che i risultati delle ultime quattro sezioni mancanti non dovrebbero modificare nella sostanza.

Commentiamo il 49, 6 della Poli Bortone e il 47 di Salvemini.

Sfiorata e sfumata la vittoria al primo turno della senatrice, ora deve ricominciare punto e a capo, per conquistare quella carica di sindaco cui tanto aspira nel suo progettato ritorno al futuro.

Dalla sua c’è una coalizione apparentemente unita a questo giro, dopo tante laceranti divisioni di un decennio a questa parte, cui, per usare un eufemismo, ella non è stata certo estranea.

Dirò di più, unita non solo, ma che ha pure ritrovato entusiasmo sotto l’egida della sua iconica candidatura, di una destra che è nel dna della città di Lecce dai tempi referendum sulla monarchia, ma che ciò nonostante spesso non ha impedito risultati favorevoli all’altra parte.

Una unità e un entusiasmo che nemmeno l’ultima sortita della Poli Bortone a favore del DDL ZAN da lei sottoscritto per Palazzo Carafa, pregiudiziale antifascista compresa, ha scalfito.

Ma sì, le cose cambiano, e comunque quella Lecce di Sponziello, Almirante, Tatarella non esiste più, è cambiato tutto, ed proprio questa la scommessa, l’impossibile revival del passato, su cui ella si gioca la vittoria.

Salvemini ha fatto il suo. Partito appena nove mesi fa già battuto, a tal punto che nemmeno i suoi volevano ricandidarlo, è riuscito a superare le perplessità del centro sinistra, con l’ ottima mossa delle primarie e a ricompattarlo, quasi tutto. Gli mancano i soliti noti, i portatori di voti e di interessi personalistici, sempre pronti a riposizionarsi per tempo e a corre in soccorso del previsto vincitore, tipo Carlo Miglione, tipo Alfredo Pagliaro, i quali contribuirono in maniera determnante alla sua precedente afferazione e che invece adesso lo hanno abbandonato.

Ora però se la gioca al ballottaggio, i cui esiti appaiono incerti e se vogliamo appassionanti come e anzi più del primo turno.

Due parole sugli altri due candidati, che comunque non sono stati ininfluenti, in quanto il 3, 4 per cento circa che hanno preso in due, 1,7 a ciascuno, ha determinato il ballottaggio.

Alberto Siculella fuori dal consiglio, dispiace, e dovrebbe dispiacere a tutti , dal momento che le sue due liste civiche erano la proposta più interessante di questa campagna elettorale, soprattutto per il rispetto del territorio, il verde pubblico e oserei dire l’ecologia dell’anima.

Niente da fare, 1,7 e nessun rappresentante, nonostante intelligenza e sostanza, che però, se egli avrà la capacità di non scoraggiarsi, potranno germogliare in futuro.

Stesso risultato, 1,7, per Agostino Ciucci, che però non ha fatto proprio campagna elettorale, oggetto misterioso e per tanti versi emblematico, in questo strano mondo della politica leccese.

Category: Politica