SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMI. L’ITALIA DI ATLETICA ALLA CONQUISTA DI PARIGI

di Elena Vada ______ Ai Campionati europei di atletica leggera di Roma, ieri sesta e ultima giornata.

L’Italia vorrebbe chiudere in bellezza di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico, così caldo, partecipe ed appassionato, che, indubbiamente, si è assai divertito. Siamo a 10 ORI. Dieci!

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è seduto in tribuna autorità, tra il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

4×400 femminile: oro all’Olanda, davanti a Irlanda e Belgio. Italia (Accame, Trevisan, Polinari, Mangione) quarta col record nazionale: 3’23”40.

Staffetta 4×400 uomini. Si può davvero sperare in una medaglia? L’ Italia schiera in corsia Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio.

È ARGENTO! dietro al Belgio in 3’00”81. Terza la Germania, a un centesimo dall’Italia. I “magnifici quattro” salgono in tribuna d’onore per ricevere i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Intanto si corrono i 10.000m.

I nostri ricordi volano ad Alberto Cova nei mondiali di Helsinki 1983 e Paolo Rosi (commentatore) che urlava: “…Cova, Cova, Coova.” Oggi vince lo svizzero Lobalu, davanti al francese Schrub e allo spagnolo Ndikumwenayo

Stasera questo effetto ‘Cova’ lo produce Pietro Arese, medaglia di BRONZO nei 1500m. Stringendo i denti, il ragazzo riesce a conquistare questo faticoso quanto meritatissimo, terzo posto. 24enne, di Torino, delle Fiamme Gialle, va a prendersi i complimenti del Presidente della Repubblica e tutti i big schierati, compreso il ministro del turismo, signora Santanchè, sua corregionale.

Arese sorride e dice: “Finalmente avrò qualcosa al collo, dopo tanti quarti posti”.

ARGENTO di Larissa Iapichino, nel salto in lungo con la misura di 6.94 metri. È figlia d’arte: Fiona May-Gianni Iapichino. 22 anni di Borgo San Lorenzo, Firenze. Fiamme Oro.

Straordinario ORO nella staffetta 4×100 con Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu, che vincono alla grandissima col tempo di 37”82. Quattro ragazzi che hanno messo le ali-ai-piedi, dominando la gara. Siamo senza parole… Troppo bello! E, non riusciamo ad aggiungere altro.

Il Capo dello Stato esulta, divertito come un ragazzino, per questo successo “… Volevamo questa vittoria e ce la siamo presa” dice Jacobs, mentre il Presidente si congratula.

MEDAGLIERE AGGIORNATO

ITALIA: 11 ori, 9 argenti, 4 bronzi – Totale: 24 FRANCIA: 4 ori, 6 argenti, 7 bronzi – Totale: 16 GRAN BRETAGNA: 4 ori, 4 argenti, 5 bronzi – Totale: 13

Il nostro è un Arrivederci a PARIGI !

Questa mattina, in separata sede, con un’apposita cerimonia al Quirinale (nella foto), il Presidente della Repubblica ha consegnato la bandiera per la sfilata di apertura agli atleti in partenza per le Olimpiadi.

