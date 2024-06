“Preservare il vecchio bagolaro, albero simbolo identitario di Specchia”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Annalisa Ausilio di change.org ci manda il seguente comunicato _______

Specchia (Lecce) – Ha superato le 16 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org in difesa dell’albero secolare al centro di Specchia. Un gruppo di cittadini sensibili alle tematiche ambientali hanno costituito il ‘Comitato Salviamo il Bagolaro’ con il chiaro obiettivo di scongiurare l’abbattimento di uno dei simboli del paese dopo una determina comunale che stabilisce l’eradicazione della pianta per mettere in sicurezza l’area.



“La nostra è una lotta contro il tempo – si legge nel testo dell’appello – vogliamo sensibilizzare gli amministratori ad aprire un dialogo per vagliare ogni strada possibile”. La mobilitazione per la salvaguardia dell’albero centenario inizia tempo fa. “Dopo il cedimento di una porzione del muretto esterno e delle sottostanti strutture – spiegano i promotori – l’amministrazione comunale ha chiuso la strada e sono state condotte analisi tecniche da un agronomo e un geologo. Risulterebbe che le relazioni dei due tecnici non arrivino ad un unanime parere sulla sorte della pianta”.

Di fronte al possibile abbattimento dell’albero, è iniziata nei mesi scorsi la mobilitazione dei cittadini che, dopo le prime rassicurazioni sul destino della pianta da parte dell’Amministrazione, hanno appreso “lo scorso 21 Giugno la determina del tecnico comunale che stabilisce l’abbattimento dell’albero”. Una decisione motivata dalla “necessità di messa in sicurezza ottimizzando le risorse economiche disponibili. Non sarebbero stati trovati fondi sufficienti per sistemare le strutture murarie e salvaguardare la pianta”.



Da qui l’appello rivolto direttamente agli amministratori locali: “vista l’importanza storico culturale che l’albero ha per il paese – continua la petizione – chiediamo una soluzione condivisa con la cittadinanza e le associazioni per garantire la sicurezza pubblica e, allo stesso, preservare il vecchio bagolaro, simbolo identitario di Specchia”.

Change.org/SalviamoAlberoSpecchia

