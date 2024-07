Qual è la mano migliore da giocare contro gli Assi in Swiper?

Dopo un’intensa azione preflop, tu e il tuo avversario andate all-in. Lui apre le sue carte e scopre . Una situazione molto spiacevole. Dopotutto, a prescindere dalla tua mano, contro gli assi dovrai sperare in un miracolo.

E sebbene tutte le mani contro gli Assi siano pessime, se vuoi provare a farli fuori, alcune mani sono preferibili ad altre. In questo articolo parleremo delle principali mani AA-killer dell’Hold’em.

Coppie servite

Naturalmente, la mano migliore contro gli assi del tuo avversario sarà una coppia di assi nella tua mano. Non sarai comunque soddisfatto di questo confronto e il tuo avversario ha ancora la possibilità di metterti sotto con un colore. Ma almeno non sarai strettamente dominato.

Le probabilità che se hai degli Assi, anche il tuo avversario abbia degli Assi sono 1 su 1225. Cioè, molto bassa. Quando questo accade, il 95,65% dei giocatori si divide il piatto. Le percentuali rimanenti si hanno quando qualcuno realizza una scala reale e per ogni giocatore le probabilità sono del 2,18%.

Ma assi contro assi non è lo scenario più interessante di Swiper. Vuoi scoprire quali altre mani si oppongono meglio alla mano più forte dell’Hold’em.

Stranamente, la seconda mano più forte, KK, è la peggiore che puoi avere contro gli assi. Hai solo 2 outs per prendere un set e, mentre con le altre coppie servite c’è una piccola speranza di prendere una scala, gli assi serviti bloccano gli outs per i re. Le coppie più piccole, invece, non se la passano molto meglio. Hanno meno del 20% di possibilità di superare AA.

Connettori suited

Poiché non è facile prendere un trips, la mano migliore contro gli assi è quella che ha il potenziale di raccogliere non solo un trips o una coppia, ma anche una scala o un colore. In altre parole, i connettori di un pedone.

Ma quali sono i connettori da preferire? Ovviamente, è meglio avere un seme che non si sovrapponga al seme dell’Asso del tuo avversario. In questo modo sarai sicuro che se incassi un colore, il tuo avversario non ti travolgerà con un colore senior.

I connettori di Broadway sono pessimi. Gli assi dominano AK e non puoi più vincere con due coppie. Gli assi bloccano anche le mani KQ, QJ, J-10 e 10-9. La mano 98 è addirittura un candidato peggiore di 10-9 perché se il board esce K-Q-J-10, l’avversario con gli assi avrà una scala senior.

Quindi i connettori necessari sono ancora più bassi. E questo ci porta all’87s, la mano che ha la più alta probabilità di vincere con gli assi: 22,87%. I ‘razzi’ non bloccano in alcun modo le uscite, quindi l’87s ha molti modi per vincere a Swiper.

Ma mentre 87s ha più possibilità di qualsiasi altra mano di vincere con gli assi, se vuoi semplicemente risparmiare i tuoi soldi, 65s ha un’equità leggermente maggiore per questo. Questo sembra strano, dato che AA impedisce a 65s di avere qualche outs alla scala. Il fatto è che questa mano ha maggiori possibilità di dividere il piatto con gli assi nelle situazioni in cui è presente una scala.

Se hai 65, blocchi comunque 6 tavole alla scala, ma una di queste è una “ruota” che il tuo avversario sta già bloccando. Quindi non blocca nulla che tu stia già bloccando. Quindi è un po’ più probabile che tu veda una scala con questa mano rispetto a quella con 87.

Ma tieni presente che con i connettori bassi hai molte più probabilità di ottenere una coppia che una scala, un colore o almeno un flop decente. Infatti, le probabilità di ottenere due coppie o più al flop sono solo del 5,6%. Quindi, se non sei andato all-in preflop, ma sei andato all-in al flop e hai ottenuto una coppia, giocalo con attenzione. Soprattutto se sospetti che il tuo avversario abbia gli assi.

Le coppie servite sono di solito più adatte a giocare contro gli Assi in Swiper rispetto ai connettori se hai intenzione di guardare il flop piuttosto che andare all-in preflop.

