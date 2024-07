REPORT DEI CARABINIERI SU ARRESTO PIROMANE COLTO SUL FATTO

Dopo lunghi servizi di sorveglianza, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli, che avevano registrato diversi episodi di incendi sugli incolti e le superfici a macchia mediterranea che ricoprono la serra di Ràcale, intorno a mezzogiorno di oggi hanno colto un piromane dare fuoco al margine di una strada comunale in contrada Li Specchi.

Le fiamme, in favore di vento, hanno in breve tempo investito la retrostante vegetazione, per una superficie di 6.700 metri quadri, come già successo nella giornata di ieri.

I Militari hanno rinvenuto nell’ automezzo della persona, un 67enne del luogo, accendino e fiammiferi; hanno proceduto quindi all’ arresto, confermato dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che ha disposto i domiciliari.

Tutta l’ area, martoriata da diversi incendi di varia estensione già a partire dal mese di maggio di quest’ anno, è stata sottoposta ad intensa sorveglianza, ed alla fine l’ impegno costante ha dato i suoi frutti; solo nella giornata di ieri, era stato intercettato dall’ elicottero dell’ Arma un incendio appiccato nella stessa zona, senza tuttavia poter individuare l’ autore, già dileguatosi.

L’ elicottero del 6° Nucleo Carabinieri, di stanza a Bari-Palese, un AW169 dotato delle più moderne tecnologie per la ricognizione del territorio, anche notturna, si è rivelato determinante nella visione panoramica del fenomeno sul territorio salentino.

Tutte le fasce boscate, che si sviluppano per lo più lungo le coste adriatica e jonica della provincia di Lecce, d’ estate anche massicciamente frequentate da turisti e bagnanti, sono sotto costante sorveglianza di questi velivoli, da pochi mesi entrati a far parte della flotta dell’ Arma dei Carabinieri, rispettando un impegno assunto in sede di tavolo tecnico in Prefettura, prima dell’ inizio dell’ estate.

La campagna antincendi dei Carabinieri Forestali, quest’ anno, è partita con direttive di massima ottimizzazione del servizio impartite dal Comando Regione per tutto il territorio pugliese. Per il territorio salentino, in particolare, dopo la prima fase di verifica delle misure di prevenzione, si è attivata la fase di repressione del reato su tutte le zone boscate che periodicamente sono state già interessate da incendi.

Si rammenta che, proprio per la rilevanza dell’ incendio boschivo quale reato che incide pesantemente e negativamente sull’ ambiente naturale, lo scorso anno le pene previste dal codice sono state ulteriormente inasprite, con la reclusione da 6 a 10 anni per l’ ipotesi dolosa, da 2 a 5 anni per quella colposa.

