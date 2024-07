REPORT DELLA PREFETTURA SU RIUNIONE COMITATO ORDINE E SICUREZZA

Nella mattinata odierna il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha presieduto una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e delle Forze dell’Ordine, al fine di fare il punto sulla situazione della sicurezza nel territorio della provincia nella corrente stagione estiva, con particolare riferimento ai luoghi della movida ed alle località balneari connotate da maggiore afflusso turistico.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un approfondito esame di tematiche suscettibili di incidere sulla percezione di sicurezza, tra cui quelle degli incendi dolosi di vegetazione e di interfaccia e del congestionamento delle aree parcheggio, con riflessi negativi sulla viabilità e sulla pubblica incolumità.

In tale contesto, ai fini di una maggiore conoscenza dello stato dei luoghi, nella mattinata di ieri il Prefetto ed i vertici delle Forze di Polizia hanno effettuato un sorvolo delle aree costiere del Salento, tra cui Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo e la Riserva Naturale delle Cesine, utilizzando un moderno elicottero nella disponibilità dell’Arma dei Carabinieri, di stanza a Bari.

Nel corso della riunione odierna, il Prefetto ha espresso apprezzamento per la capillare azione di controllo del territorio posta in essere dalle Forze dell’Ordine, che ha consentito di registrare, con riferimento al comune capoluogo, una riduzione del 19% dei reati nel primo semestre dell’anno in corso, in rapporto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Prefetto ha poi evidenziato la necessità di un ulteriore potenziamento delle sinergie con le Polizie Locali nell’ambito delle proprie attribuzioni, tra cui la rilevazione dei sinistri stradali, disponendo controlli ancor più incisivi per la verifica del rispetto del divieto di somministrazione di alcol ai minori, nonché per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche sintetiche, e dei comportamenti di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope.

È stato inoltre rinnovato l’invito alle Amministrazioni locali per ogni utile sforzo finalizzato al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con l’impiego anche delle moderne tecnologie di lettura targa, in un’ottica di prevenzione di comportamenti delittuosi e di illegalità diffusa.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e della contraffazione, suscettibili di determinare una concorrenza sleale.

Lecce, 24 luglio 2024

