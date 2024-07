NOVITÀ EDITORIALI / “Le porte aperte della vita”, ROMANZO DI LUCIANA D’ALEO

di Raffaele Polo ______

Non dimentichiamo, certamente, il suo precedente ‘Via delle bombarde’, romanzo ambientato a Lecce e ricco di spunti sociali e legati al mondo squisitamente femminile. E adesso, come in una sorta di sequel, ecco ‘Le porte aperte della vita’ (Besa,168 pagine, 17.00 euro) di Luciana D’Aleo (nella foto): un romanzo che affronta tematiche calde come la fedeltà coniugale, il desiderio, la sessualità, l’amore e la dipendenza affettiva raccontate attraverso la storia di una relazione disfunzionale.

Cosa spinge un credente e premuroso padre di famiglia a vivere una relazione extraconiugale? E cosa avviene nel cuore e nella mente di una donna convintamente laica per pensare giorno e notte al suo amante cattolico? Guido e Michela si conoscono agli inizi degli anni ’90 a Roma, in una scuola di sceneggiatura. Lui giovane e promettente sceneggiatore, lei attenta e volenterosa allieva. Entrambi sposati, iniziano una relazione clandestina per lo più consumata sul filo del telefono e con sporadici incontri. Mentre Michela, innamorata, mette fine al suo matrimonio, Guido porta avanti una doppia vita, a suo dire per non recare sofferenza alla moglie e alla figlia.

Passano gli anni e la donna viene risucchiata nel vortice dei sensi di colpa dal suo amante con un tira e molla doloroso e destabilizzante. Bravissimo nel creare attesa e aspettative, l’uomo tesse la sua tela in cui Michela rimane intrappolata. E se a volte trova il coraggio di affrontarlo, Guido si ritrae nella sua tana ed è come “lottare contro un fantasma”. Stanca di soffrire, la donna inizia un percorso di psicanalisi che la porterà a guardarsi dentro con coraggio e ferocia e a scandagliare il rapporto con Guido.

C’è tutta la forza della scrittura e del pensiero dell’autrice, in questa eroina contemporanea che è l’emblematico e molto frequente risultato delle contraddizioni che travolgono anche gli spiriti più elevati e sinceri.

Luciana D’Aleo tratta l’argomento con forza e semplicità, offrendoci, anche in questo romanzo, una lettura lineare e piacevole.

Category: Cultura, Libri