NOVITA’ EDITORIALI / “Kalinifta”, ROMANZO DI MASSIMO CORDELLA

di Raffaele Polo ______ Torna Massimo Cordella (nella foto) , con i suoi scritti ricchi di storia, amore e voglia di raccontare, coinvolgere, stupire…

E stavolta siamo proprio a rivivere la vicenda dei martiri di Otranto, che fa da sfondo all’amore di due giovani coinvolti in mille traversie: leggendo “Kalinifta” ( Il Romanziere Editore, 688 pagine) ci troviamo infatti ad Otranto,nel 1480.

La povera contadina Kalinifta lotta per trovare la felicità tra l’amore del giovane pescatore Trifone e la seduzione del carismatico principe Gedik Pascià, ufficiale ottomano.

Mentre Trifone le chiede di sposarlo, il principe Gedik la invita a cena sul suo galeone.

Kalinifta, attratta dalla vita sontuosa del principe, accetta l’invito. Ed infatti questi le offre tutta la sua ricchezza e la salvezza del suo popolo ma, in cambio, le chiede la conversione all’Islam.

La difficile scelta costringerà Kalinifta a rompere con tutti i suoi legami affettivi e il suo popolo sarà teatro di una sanguinaria guerra che segnerà la storia del mondo e che cela, ancora oggi, misteri irrisolti.

E l’amore, basterà per la salvezza?

Nonostante il corposo volume, la scrittura di Cordella è, anche in questo caso, di facile lettura e la sua predisposizione alla narrazione si fa notare ed apprezzare; ottimi i tratteggi e i particolari che l’autore destina non solo ai personaggi della vicenda, ma ai luoghi che sono particolarmente ricchi di pathos e drammaticità. Il libro. che non disdegna scene ed episodi truculenti, giustificando appieno il sottotitolo di ‘Le Cronache dell’ amore e del sangue’,sarà portato presto in tournee nel Salento,corroborato dalle performaces di Massimo che, sulla scena, dona ulteriore spazio e spessore ai suoi scritti.

Category: Cultura, Libri