MOTO SI SCHIANTA NELLA NOTTE A TARANTO, UN MORTO E UN FERITO

(e.l.) _______ Drammatico incidente stradale questa notte a Taranto, sulla Circummarpiccolo, direzione rione Paolo VI. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è Angelo Esposito, 47 anni, di Grottaglie, residente a Monteiasi. Viaggiava con l’amico, poi ricoverato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, su una moto che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guardrail.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E‘ morto sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

