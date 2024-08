REPORT DEI CARABINIERI SU CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO

GALLIPOLI E LEVERANO – CONTINUANO I CONTROLLI ESTIVI DEI CARABINIERI

Un altro week-end all’insegna dei controlli ad opera dei Carabinieri delle Compagnie di Gallipoli e Campi

Salentina. Battute a tappeto le aree del capoluogo gallipolino di maggiore affluenza, nonchè l’area

leveranese dell’entroterra salentina. Un servizio straordinario di controllo del territorio che rientra nel

piano “estate sicura” messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.

Il dispositivo ha mirato a contrastare la criminalità predatoria e a prevenire la guida in stato di ebrezza e

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo ha coinvolto numerosi militari dell’Arma. Si è sviluppata su varie zone del Comune

rivierasco, in particolare sul lungomare e sulle principali arterie in ingresso e uscita del centro.

Stesso servizio è stato svolto nel Comune di Leverano, da Carabinieri della locale Stazione supportati dalla

sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina. Anche tale dispositivo ha interessato il centro

storico e vie di accesso che conducono anche al mare.

È stato questo il contesto in cui sono stati effettuati numerosi posti di controllo che hanno permesso

l’identificazione di 155 persone e oltre 62 veicoli.

Il risultato dell’intenso servizio di controllo è stato l’irrogazione di 34 sanzioni amministrative contestate

per violazioni legate all’inosservanza del Codice della Strada. 7 le patenti ritirate di cui 5 per guida in stato

di ebrezza alcolica, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente e 2 per guida in

stato di alterazione psicofisica verosimilmente legata all’uso di sostanze stupefacenti, del tipo

“cannabinoidi”, con relativa segnalazione alla Prefettura. Comportamenti estremamente pericolosi che

mettono a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni. 5 invece sono stati gli autoveicoli sottoposti a

fermo amministrativo.

Nel corso delle attività è stato, inoltre, segnalato all’A.G. un giovanissimo monteronese per porto abusivo

di armi, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri.

Infine, sono stati controllati 15 soggetti già sottoposti a varie misure restrittive.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 5 agosto 2024.

Category: Cronaca