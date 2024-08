(e.l.) ______ Prima qualcuno ha dato fuoco all’auto, parchegggiata nel centro del paese, di un uomo di 40 anni, con precedenti. Poco dopo e poco lontano, qualcuno ha sparato tredici colpi di pistola contro l’abitazione di un giovane di 37anni, anch’egli pregiudicato, prima di dileguarsi nel buio.

Notte di violenza a Cavallino.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause, anche per capire se i due inquietanti episodi siano collegati.

Category: Cronaca