REPORT DELLA PREFETTURA SU PROVVEDIMENTI A GALLIPOLI 

In Prefettura Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia per le azioni di contrasto alla “malamovida” nel Comune di Gallipoli

Nella mattinata odierna si è svolta in Prefettura una riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, per un esame congiunto delle misure messe in campo al fine di garantire un’efficace azione di controllo del territorio ed, in particolare, delle zone costiere di maggiore afflusso turistico.

A seguito del recente episodio di “malamovida”, verificatosi nello scorso fine settimana a Gallipoli in uno stabilimento balneare di Baia Verde, è stato evidenziato come gli efficaci servizi di vigilanza e controllo condotti dalle Forze di Polizia, anche grazie alla fattiva collaborazione degli addetti alla sicurezza del lido interessato, abbiano consentito nell’immediatezza di identificare e denunciare otto soggetti coinvolti, di cui due destinatari delle misure di DACUR disposte dal Questore di Lecce.

In proposito, sono stati ampiamente esaminati gli efficaci risultati ottenuti nella provincia mediante attivazione di un dispositivo di sicurezza, già sperimentato negli anni precedenti ed ulteriormente rafforzato nella corrente stagione estiva, che prevede, oltre al dispiegamento dei reparti territoriali ordinari delle Forze dell’Ordine, anche l’impiego di personale appartenente ai reparti speciali, tra cui le Squadre di Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e le unità navali e cinofile della Guardia di Finanza, in aggiunta ai considerevoli rinforzi estivi di personale proveniente da altre Compagnie.

Al termine dei lavori, preso atto del rilevante impegno delle Forze dell’Ordine, sia sul piano investigativo che in funzione di prevenzione generale e di controllo del territorio, è stato evidenziato come l’obiettivo primario della strategia in atto sia quello di trovare un punto di equilibrio tra il diritto di ogni cittadino alla tranquillità ed il diritto dei più giovani allo svago nel rispetto delle regole, nonché ad assicurare che la presenza di notevoli flussi turistici e della “movida” vengano affrontate con senso di responsabilità, tutelando al contempo gli interessi degli operatori economici locali.

In sede di riunione sono stati assunti tra tutte le Forze di Polizia maggiori ed ulteriori raccordi funzionali ed operativi, al fine di consolidare la stretta sinergia tra le istituzioni deputate alla sicurezza, gli esercenti dei locali pubblici del settore e l’Amministrazione comunale di Gallipoli e di garantire in tal modo, anche per la corrente stagione estiva, un divertimento senza eccessi, prevenendo fenomeni di microcriminalità e di pregiudizio per l’ordine pubblico.

IL CAPO DI GABINETTO

(M. Sergi)

Agli Organi di Stampa

Category: Cronaca