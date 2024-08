VADA ALLE OLIMPIADI / SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMI

di Elena Vada ______ Decima giornata di giochi, ed eccoci a raccontare:

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE – La TRAVE: Se non l’ avete mai provata, non potete immaginare come siano difficili, anche i movimenti più banali, su quei pochi centimetri. “Grande fluidità, equilibrio, sicurezza ed eleganza nei movimenti, velocità, stile, espressività, grazia”. Tutto questo hanno espresso la genovese Alice D’Amato ORO e (di Boscoreale) Manila Esposito BRONZO. Libellule sull’attrezzo.

Malignamente, penso che, al prodigio statunitense, Simone Biles, manchi una fisicità più gentile e graziosa. Diciamoci la verità: è un po’ tracagnotta. Ha grandissima elasticità e potenza… molto circense. In questa gara è solo (nervosamente) quinta. Fa, poco sportive, spallucce, al punteggio assegnatole, pure abbondante, (dopo la caduta) a mio avviso.

Al Bercy Arena di Parigi gremitissimo, sul podio, incredibile ma vero: ITALIA, Cina, ITALIA.

Ovvero : D’ AMICO- Yaquin Zhou – ESPOSITO.

Risultato storico, che non dimenticheremo.

MAI PRIMA DI OGGI! Grazie ragazze!

PALLANUOTO MASCHILE: prima sconfitta per il Settebello, nell’ultima giornata del Gruppo A dopo tre vittorie consecutive. Gli azzurri del ct Sandro Campagna, già sicuri del passaggio ai quarti di finale, si arrendono alla Grecia per 9-8.

TIRO A VOLO MIX: nella finale del mixed team dello skeet, allo Shooting Centre di Chateauroux, Diana Bacosi 41anni di Città della Pieve provincia di Perugia e Gabriele Rossetti 29anni di Firenze, superano il duo statunitense composto da Austen Jewell Smith, bronzo nell’individuale, e Vincent Hancock, quattro volte campione olimpico. È una meritatissima, meravigliosa medaglia d’ORO.

VELA – NACRA17: da Marsiglia, la coppia Tita-Banti, è sempre al comando.

PALLAVOLO MASCHILE: è un’Italia che ha dovuto tirare fuori la grinta (gli attributi) e tutte le qualità maturate nei tre anni con Fefè De Giorgi, per recuperare due set al Giappone, batterlo al tie-break 3-2 ed approdare in semifinale. Partita da brividi fino all’ultimo secondo. Ottima strategia di De Giorgi, in questa partita, che non hai cambiato gli elementi della squadra, lasciandoli lavorare al riscatto di se stessi.

Prossimo avversario, ahimè, la Francia… campioni Olimpici in carica. I galletti (che hanno fatto fatica contro la Germania) difenderanno il loro titolo, col favore del pubblico presente. Appuntamento mercoledì al South Paris Arena di Parigi. Mercoledì sera, ore 20.00 grande sfida. Forza Italia.

CICLISMO : Il quartetto italiano supera, senza troppi rischi, le qualifiche dell’Inseguimento a squadre uomini. Sono scesi in pista per ultimi, i campioni olimpici in carica: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon, che hanno chiuso la loro prova facendo segnare il quarto tempo. Prossimo avversario: l’ Australia.

EQUITAZIONE: Emanuele Camilli, in sella a Odense Odeveld, ha terminato la prova di qualificazione alla finale olimpica di salto ostacoli individuale, senza errori e nel tempo che ha dato loro l’8° posto su 73. Grande emozione per l’ eccellente gara disputata. Emanuele ed Odense sono stati perfetti!

Lo Stade de France a Saint- Denis è stracolmo. Tutto esaurito. Un impatto visivo senza uguali.

ATLETICA: Nadia Battocletti veramente fantastica! L’azzurra ha chiuso al quarto posto la finale dei 5.000 metri donne, correndo in 14:31.64, che è il nuovo primato italiano. L’oro è andato alla keniana Beatrice Chebet, che ha preceduto la connazionale Faith Kipyegon (squalificata per una evidente scorrettezza?), bronzo all’olandese Sifan Hassan.

In caso la squalifica, il bronzo passerebbe al collo della nostra Nadia. Attendiamo. Secondo me, andrebbe punito il brutto gesto di strattonamento.

Alla fine però, nella notte, dopo ricorsi e controricorsi, viene deciso di riaffermare l’ordine di arrivo origiario.

Filippo Tortu e Fausto Desalu, si piazzano terzo e secondo e accedono alle semifinali dei 200 direttamente.

Il terzo italiano, Pettorossi, arriva quarto e andrà ai ripescaggi.

22.15 Tutto lo stadio è in tripudio. C’è un tifo smisurato per la Svezia. Armand Duplantis è Oro nel salto con l’ asta con il nuovo record nondiale 6,25. Tutti gli svedesi cantano e ballano per lui. Nordici festaioli come meridionali, e chi se lo sarebbe aspettato?!

Medagliere.

Italia sempre in ottava posizione con 26 medaglie: 9 ori, 10 argento, 7 bronzo

Molti quarti posti.

Nel ricordo di Domenico Modugno, che abbiamo commemorato (trentesimo dalla morte) ricordiamo a tutti di “VOLARE” nell’azzurro delle nostre nazionali, dei nostri atleti. Italia sempre nel cuore e a domani.

