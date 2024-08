NOTTE DI VIOLENZA A CAVALLINO / SVILUPPI

(e.l.) ______

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di 24 anni, Simone Caricato e Ludovico Greco, residenti in paese, con precedenti, accusati il primo di detenzione illegale d’arma da fuoco, detenzione illecita di materiale esplodente e ricettazione, e il secondo di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il provvedimento scaturisce a conclusione di una celere e tempestiva attività di indagine svolta dagli

uomini dell’Arma. Indispensabile per l’individuazione dei presunti autori è stato

l’esame dei filmati delle telecamere presenti nella zona che ha condotto i militari sulle tracce dei due

giovani che sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso di tale operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto armi, munizioni, materiale esplodente e

presunta sostanza stupefacente. Nello specifico, infatti, è stata rinvenuta una pistola calibro 9 con

matricola abrasa e relativo munizionamento, settanta chilogrammi circa di artifizi alterati in maniera

da configurare bombe carta e possibili ordigni incendiari, nonché, all’interno di un rudimentale

laboratorio, oltre cento grammi di cocaina.

l pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto per il primo il carcere, pe il secondo i domiciliari.

______ LA RICERCA nel nostro articolo del 6 agosto scorso

Category: Cronaca