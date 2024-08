BRUTALE AGGRESSIONE IN CENTRO A LECCE CITTA’ IN PIENO GIORNO PER RUBARE UNA COLLANINA D’ORO. IL RESPONSABILE SUBITO IDENTIFICATO, ARRESTATO E PORTATO IN CARCERE: E’ UN EXTRACOMUNITARIO CON PRECEDENTI

(e.l.) ______ Ieri, è giunta sul numero di emergenza una telefonata che segnalava un’aggressione nel centro storico di Lecce nei pressi di Porta San Biagio.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti delle volanti della Questura di Lecce hanno soccorso e identificato la vittima, un leccese di 56 anni.

L’uomo riferiva ai poliziotti di essere stato aggredito da un individuo che transitava in bici in senso opposto al suo e che, dopo aver notato la collanina che portava al collo, avrebbe buttato per terra la bici e si sarebbe scagliato contro di lui per impossessarsi del gioiello.

Dopo una violenta colluttazione, l’aggressore avrebbe sferrato un violento colpo sul naso della vittima, tramortendola, e si sarebbe dato alla fuga portando con sé la collanina e abbandonando la bicicletta.

La persona aggredita è stata prontamente assistita dal personale del 118 intervenuto e accompagnata in ospedale.

Grazie alle prime indagini effettuate dalla Squadra Mobile e ai rilievi compiuti dalla Polizia Scientifica, sono iniziate immediatamente le ricerche. Dopo neanche due ore, gli operatori delle Volanti hanno trovato il sospettato e lo hanno fermato in quanto gravemente indiziato.

Il giovane, un 25enne di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio e con precedenti, è stato riconosciuto dalla vittima come aggressore. Quindi è stato arrestato e, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica, accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola.,.

La perquisizione personale sul 25enne ha permesso di trovare immediatamente la collanina, che è stata restituita al legittimo proprietario, e modiche quantità di sostanze stupefacenti.

