NELLA NOTTE CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO A PORTO CESAREO. IL REPORT DEI CARABINIERI

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno messo in atto nel Comune di Porto Cesareo, un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare la criminalità predatoria, prevenire la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nonché l’abusivismo commerciale che mina l’economia legale soprattutto nei comuni costieri ad alto afflusso turistico.

Un servizio straordinario di controllo del territorio che rientra nel piano “estate sicura” messo

in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Sono stati intensificati, quindi, i controlli stradali

soprattutto nelle aree marine e di villeggiatura, per far fronte al maggior traffico veicolare.

L’attività di controllo ha coinvolto numerosi militari con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e

si è articolato su varie zone del comune rivierasco, con particolare attenzione al lungomare e principali

arterie.



Nel corso del controllo, sono state controllate quasi 60 persone (di cui 11 sottoposte a varie misure

restrittive) ed oltre 41 autoveicoli. Numerose le violazioni accertate per infrazioni al Codice della Strada.

3 le patenti di guida ritirate e 3 i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

I controlli hanno permesso di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria 2 soggetti salentini, un

28enne ed un 47enne, perché trovati alla guida con tasso alcolemico oltre il limite consentito con

conseguente ritiro della patente. Comportamento estremamente pericoloso che mette a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni.

Un cittadino di origine senegalese e residente in un comune salentino, invece, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per la violazione della normativa sul commercio poiché trovato in possesso di oltre 120 paia di scarpe con marchi presumibilmente contraffatti.

Nel corso di tale attività, infine, un uomo residente a Veglie, è stato segnalato alla competente Autorità

Giudiziaria, perché sorpreso fuori dalla propria abitazione sebbene sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Sempre nella stessa attività di controllo, rientra anche un sequestro operato dai militari, a carico di ignoti,

che hanno rinvenuto circa 30 paia di scarpe e 19 paia di jeans con marchi presumibilmente contraffatti.

L’attività permetteva, infine, di recuperare e sottoporre a sequestro 15 ombrelloni, 14 sdraio e 20 tende da campeggio, abusivamente collocati sull’arenile. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro a

disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 11.08.2024.

Category: Cronaca