“Le metafore dell’amare”, PREMIAZIONE A VERNOLE LUNEDI’ 26

Dagli organizzatori dell’evento riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______

L’Associazione Culturale Li Talorni di Vernole (Le), costituita da oltre un decennio, colloca la sua presenza e attività in un territorio periferico al capoluogo. Nasce come movimento di propulsione alle arti in genere, prevalentemente a quelle letterarie, nel cui ambito realizza eventi specifici, dai reading alle presentazioni, come anche incontri tematici con Autori. Propone un laboratorio teatrale in vernacolo, mostre d’arte e fotografiche, cineforum e festival del cortometraggio., spettacoli pubblici e kermesse musicali. Cura, per i propri associati, una collana editoriale (completa di tutti i servizi annessi), avendo particolare attenzione a quanti si avvicinano alla scrittura. Non trascurabile l’impegno nel sociale e nel volontariato. Attive le collaborazioni con altre realtà associative.

Fra tutto ciò indice anche un Premio Letterario Nazionale, giunto quest’anno alla V° edizione, per poesia e racconti. L’attuale, ha visto una più che nutrita partecipazione (da varie regioni e anche dall’estero) con una rosa di finalisti che si ritroveranno il 26 Agosto per la serata di premiazione.

Nota importante: la corrente kermesse, a tema ‘Le metafore dell’amare’, si colloca nella memoria di Livio de Carlo, concittadino scomparso da pochi anni, poeta, scrittore, drammaturgo. Già presidente della Pro Loco, figura eccezionale e di elevato profilo, sempre attivo e prolifico per la propria comunità.

La manifestazione avverrà presso il Parco della Legalità, nell’arena che a lui sarà intitolata, e vedrà la presenza del Sindaco della Giuria e autori.

LA GIURIA

PRESIDENTE

DOTT:SSA ANNA LEO

Sociologa. Mediatrice Penale. Scrittrice di Saggi giuridici, poesie e narrativa.

Prof. Elio Coriano – Poeta

Prof. Giuseppe Corianò – Scrittore e critico letterario

Prof. Maurizio Nocera – Scrittore, storico saggista

Dott. Luca de Giorgi – Pedagogista

Dott. Angelo Metrangolo – Esperto in comunicazione, Poeta

D.ssa Daniela Palmieri – Poetessa

Prof. Davide La Mantia – Insegnante, Poeta, Blogger culturale

Sign. Max Vigneri – Cantautore

Giuria Popolare ( dieci lettori da 18 anni in su )

Il CONCORSO SI ARTICOLA IN TRE SEZIONI

SEZIONE A TEMA ‘AMORE E PACE’

Bruna Caroli – Lecce

Emilia Otello – Monopoli (BA)

Fausto Marseglia – Marano di Napoli (NA)

Pina Petracca – Surano (LE)

Priyanka Neogi – Pundibari (India)

SEZIONE B TEMA LIBERO :

Alberto Lotti – Forlì

Bruna Starrantino – Vizzini (CT)

Emilia Otello – Monopoli (BA)

Giuseppe Modica – Ragusa

Giusy Agrosì – Maglie (LE)

Marcello Nicoletti – Vernole (LE)

Massimo Vito Avantaggiato – Milano

Nadia Al Toumi – La Soukra (Tunisia)

Pina Petracca – Surano (LE)

Rita Greco – Mesagne (BR)

Raffaele Ventola – Napoli

Francesca Stassi – Belpasso (CT)

SEZIONE RACCONTI BREVI

Cirillo Rosa – Roma

Daniela Carmen Mainardi – Firenze

Emilia Otello – Monopoli (BA)

Federica Branchini – Fano (PU)

Francesca Stassi – Belpasso (CT)

Marina Paolini – Lucca

Pietro Rainero – Cefalù (PA)

Sergio Melchiore

La serata sarà allietata dalle Incursioni musicali del cantautore Max Vigneri, del violoncellista Vittorio Ciurlia, della cantante Stella Grande e della Maestra d’arpa celtica Anne Van Den Troost.

INGRESSO LIBERO ORE 20.00

Category: Cultura, Eventi