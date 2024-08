REPORT DEI CARABINIERI SU ARRESTO PER DROGA DI QUESTA NOTTE

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 32enne lequilese che,

nella scorsa notte, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di

Lecce, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze

stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo che percorreva la SP LequileSan Cesario a bordo della propria autovettura. L’atteggiamento agitato finiva per attirare l’attenzione

dei militari che prontamente lo sottoponevano a perquisizione personale rinvenendo in una tasca dei

pantaloni circa 2 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish.

Le operazioni di polizia sono state estese così anche all’auto dell’uomo dove i militari, nel vano

porta oggetti, hanno rinvenuto circa 200 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo

cocaina. Oltre alla sostanza presumibilmente stupefacente, nell’utilitaria, i militari hanno

sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento connesso all’attività

posta in essere dall’uomo. La sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato la somma di circa 30.000 euro.

Al termine delle operazioni di polizia, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno

presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa

circondariale di Borgo San Nicola di Lecce.

Si evidenzia che, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare la persona arrestata,

sebbene in flagranza di reato, è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente

fino a sentenza definitiva.

Lecce, 14 agosto 2024

