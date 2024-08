COMINCIAMO MALE

(Rdl) ______ Sotto. Giù. Colpiti e affondati. In una sinfonia che non lascia scampo.

Nel gesto compiaciuto dell’allenatore, direttore d’orchestra, bergamasco, il racconto della partita.

Commentare una sconfitta per 4 a 0 è sempre un esercizio sterile: gli altri sono stati più bravi e più forti, e tu sei stato nettamente inferiore, che altro vuoi dire?

Non è questo il caso. Qualcosa bisogna pur dire, se no come spesso succede facciamo finta che non sia successo nulla e che vada tutto bene.

No, non va tutto bene.

Che si stata contro un avversario ‘europeo’ alla prima di campionato, non è un’attenuante, è un’aggravante, in quanto spesso alla prima di campionato, per giunta in casa, le ‘piccole’ riescono per tanti motivi a trovare le motivazioni giuste contro le grandi.

Nell’occasione, una grande squadra che però non aveva in campo gli uomini migliori, anche se poi le ‘riserve’ hanno spadroneggiato uguale e le due punte ‘seconda scelta’ hanno fatto entrambe una doppietta.

Poi, alla prima il pubblico giallorosso meraviglioso comunque non meritava un’ umiliazione simile.

Era solo la prima? Si è trattato solo di una partita storta? Presto girerà in un altro modo?

Non è così.

Il Lecce al momento è capace schierare solo una formazione mediocre, dopo aver lasciato andare, oppure ceduto, quasi tutti gli elementi migliori. Questi elementi migliori sono stati sostituiti con calciatori tutti una scommessa, conosciuti solamente dagli addetti ai lavori e al momento impalpabili.

Un calciomercato incomprensibile, fuochi fatui di affetti speciali futili e velleitari. Tutto fumo e niente arrosto. Sotto il vestito, niente. ______

IL TABELLINO:

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Baschirotto, Morente (1’ st Banda), Rafia (38’ st Berisha), Krstović (23’ st Pierotti), Dorgu, Gendrey, Ramadani (31’ st Marchwiński), Gallo, Pierret (1’ st Coulibaly). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Esposito, Addo. Allenatore: Luca Gotti

Atalanta: Musso, Hien, Pašalić (44’ st Sulemana), Ederson, De Roon, De Ketelaere (23’ st Bakker) Djimsiti, Ruggeri, Retegui (38’ st Cassa), Brescianini (44’ st Palestra), Zappacosta (23’ st Godfrey). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Comi, Tornaghi, Vavassori, Manzoni, Bernasconi. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 35’ pt Brescianini, 45’ pt Retegui, 12’ st Retegui (Rig.), 21’ st Brescianini

Ammoniti: 15’ st De Roon, 35’ st Ederson



Spettatori: 28.719 di cui 21.621 abbonati



Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia

Category: Sport