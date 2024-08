LA FIERA DEL BESTIAME DI FRIGOLE, QUESTA BARBARICA MANIFESTAZIONE DI ATAVICO MEDIOEVO, MANTENUTA PER LE FESTIVITA’ DI SANT’ARONZO DALLA NUOVA GIUNTA DI CENTRO DESTRA. ASSESSORE ANDREA GUIDO, NIENTE DA DICHIARARE?

I

l sindaco Adriana Poli Bortone, l’arcivescovo monsignor Michele Seccia, il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo hanno presentato, nel pomeriggio, di ieri, nella sala consiliare di Palazzo Carafa, il programma delle manifestazioni per le festività patronali di Lecce.

<Abbiamo avuto troppo poco tempo per organizzare la festa e soprattutto abbiamo trovato approvata solo una determina per le luminarie e null’altro – ha detto il sindaco Adriana Poli Bortone – Credo di essere riusciti ugualmente ad organizzare una bella festa, una festa per la

prima volta di cinque giorni, che abbiamo realizzato coinvolgendo soggetti del nostro territorio. Infatti, inizierà il 23 agosto, nella chiesa di Sant’Oronzo fuori le mura, con un incontro di studio “I luoghi del martirio”.

Un’altra novità viene dai due sponsor, Deghi e Maldarizzi. Non è una novità invece la destinazione dei biglietti gratuiti per il Luna park. Riprendiamo quella che è stata una tradizione

nei nove anni della mia passata amministrazione di consegnare i biglietti gratuiti alle 28 parrocchie della città. Le parrocchie sono delle antenne e conoscono bene le situazioni sociali che ci sono in ogni quartiere e sapranno bene come distribuire questo piccolo segnale di

presenza dell’amministrazione comunale. Nessuno di noi prenderà un solo biglietto gratuito>.

L’arcivescovo Seccia ha considerato come <noi leccesi abbiamo il privilegio di avere come patrono un santo tutto nostro, leccese come noi. Questi giorni di festa servono a fare memoria delle nostre radici cristiane che sono bagnate nel sangue del martirio per la fede. Ma la

festa serve anche per rinnovare la devozione a Sant’Oronzo attraverso la preghiera. Per i cristiani la preghiera a Dio attraverso l’intercessione dei santi è un atto di fede e di solidarietà al tempo

stesso>.

<Siamo orgogliosi e felici di collaborare all’organizzazione per il settimo anno consecutivo – ha detto il presidente di PugliArmonica Graziano Cennamo, partner della festa patronale – Per il secondo anno consecutivo portiamo avanti il progetto “Lecce nel cuore della tradizione” che mira a mettere in risalto gli aspetti identitari della festa patronale, ragione per la quale abbiamo coinvolto nel programma numerose bande musicali. Gli spettacoli bandistici ci saranno in ogni quartiere, in ogni angolo della città come anche delle marine. Sarà una festa itinerante oltre a quella che si svolgerà nella piazza>.

Ma ci saranno altre due novità: <Per la prima volta, il 24 agosto, durante la processione, ci saranno tre concerti bandistici, uno per ciascuno di santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Poi, subito dopo la processione, abbiamo pensato ad un esperimento, con “incursioni” delle bande nelle

strade della movida>.

<Grazie a tutti – ha concluso il sindaco Poli Bortone – Grazie a PugliArmonica, grazie a Pugliapromozione per i concerti organizzati per questo periodo di agosto, grazie a Luciano Treggiari per il dipinto prezioso riguardante Sant’Oronzo del maestro Coppola che ospiteremo negli spazi comunali. Grazie all’Ufficio Cultura all’impegno senza limiti della dirigente Claudia Branca e del dottor Giovanni Piconte, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare un programma così articolato. Mi auguro che sia una festa condivisa, così come lo è stata, ad aprile, la ricollocazione della statua di Sant’Oronzo sulla colonna.

Mi auguro non ci siano polemiche ma suggerimenti certamente utili che terremo in conto per le prossime edizioni>.

(g.p.) ______ L’amministrazione ripropone in conferenza stampa e con un nuovo comunicato il programma della ‘Festa Noscia’, e noi qui sotto riproponiamo le nostre osservazioni espresse nell’occasione del primo lo scorso 13 agosto.

Con buona pace del sindaco, facciamo i giornalisti, non i passacarte, e quando qualcuno ci passa un comunicato, se è il caso, come questo è il caso, a lecceecronaca.it, oltre a pubblicarlo, lo commentiamo pure.

Sempre con buona pace del sindaco, no no, non sono semplici suggerimenti, sono proprio polemiche e se il termine non le piace se ne farà una ragione.

Nel ‘pezzo’ in fondo LA RICERCA del 13 agosto i nostri rilievi sugli spettacoli musicali.

Oggi però abbiamo appreso un’altra cosa: che è stata mantenuta la Fiera del Bestiame a Frigole , BARBARICA MANIFESTAZIONE DI ATAVICO MEDIOEVO , contro cui negli anni scorsi insorsero ripetutamente in tanti, in primis il consigliere allora di opposizione Andrea Guido

Oggi, nella nuova amministrazione di centro destra Andrea Guido è diventato assessore, assessore con, fra le altre deleghe, quella alla Tutela degli Ainimali.

Assessore, oggi non ha niente da dire? ______

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 25 luglio 2019

LA RICERCA nel nostro articolo del 13 agosto scorso

