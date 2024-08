CONTINUIAMO MALE

(Rdl) ______ I campioni d’ Italia, dopo il mezzo passo falso della prima giornata a Genova, aspettano la prima davanti al proprio pubblico per riprendere la marcia trionfale, riaffermando qualità e forza della capolista incontrastata della scorsa stagione.

Sul ring di San Siro arriva il Lecce a fare da sparring partner ad un allenamento di lusso, col compito di non fare male e di non farsi male, per la passerella di gala, sotto le luci di San Siro, al gran pienone.

Compito assolto, copione recitato alla perfezione dalle due formazioni.

Padroni di casa predominanti, nonostante le assenze precauzionali, in controllo assoluto della partita, a tratti pure brillanti e incisivi.

Ospiti timidi, impacciati, velleitari, scompaginati e infine distratti dalle voce di calciomercato, c he speriamo solo che finisca presto.

Risultato scontato, finito col classico 2 a 0 dei grandi che sbrigano una pratica noiosa, ma buona per fare bella figura..

A cinque minuti più recupero dalla fine Gotti leva l’unica punta, peraltro spuntata, e mette un difensore.

Dopo i quattro gol presi al Via del Mare all’esordio stagionale, i due subiti a San Siro vanno bene. Zero punti, zero gol fatti, nelle prime due giornate, ma va bene così, evidentemente. La prossima in casa contro il Cagliari, dirà qualcosa in più, poi ci sarà la sosta e magari servirà a far quadrare una squadra al momento improponibile. ______

IL TABELLINO:



Inter: Sommer, Thuram (31’ st Arnautovic), Acerbi, Calhanoglu (36’ st Asllani), Mkhitaryan, Barella © (27’ st Frattesi), Pavard, Dimarco (27’ st Carlos Augusto), Darmian (27’ st Dumfries), Bastoni, Taremi. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Correa, Bisseck, Fontanarosa. Allenatore: Simone Inzaghi

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Rafia (19’ st Pierotti), Krstović (40’ st Coulibaly), Dorgu, Gendrey, Ramadani, Banda (19’ st Morente), Gallo, Pierret (40’ st Berisha). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Marchwiński. Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: 5’ pt Darmian, 25’ st Calhanoglu (Rig.)

Ammoniti: 31’ pt Gallo, 15’ st Banda



Arbitro: Davide Di Marco sez. di CiampiNO

Category: Sport