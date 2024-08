RED CARPET A…QUATTRO ZAMPE. GIOVEDÌ 29 AGOSTO, A GAGLIANO DEL CAPO, IL LANCIO DEL NUOVO BRAND SOLIDALE DI ABBIGLIAMENTO PER GLI AMICI PELOSETTI, CHERYL COLLECTION. A leccecronaca.it PARLA L’IDEATRICE TIZIANA LEZZI

di Carmen Leo:______ “La libertà si consegue pienamente attraverso la dignità lavorativa. Il lavoro onesto conferisce sempre autonomia e rispettabilità. Le donne che vivono in situazioni difficili, di disagio sociale, in condizioni di svantaggio economico, spesso anche vittime di maltrattamenti e abusi da parte del coniuge, di familiari o anche nell’ambiente lavorativo, devono essere aiutate con un valido supporto psicologico, ma soprattutto a professionalizzarsi, acquisendo in tal modo una propria autonomia lavorativa ed economica, che consenta loro di vivere dignitosamente e di essere pienamente inserite in un contesto sociale altamente inclusivo. L’associazione DONNE DEL SUD, da me fondata circa vent’anni fa, si occupa proprio di supportare le donne ad iniziare un percorso professionalizzante, seguendone tutte le fasi, dal primissimo approccio allo studio delle tecniche di esecuzione del lavoro cui sono indirizzate, fino all’acquisizione delle competenze necessarie per mettere in pratica le loro conoscenze. In tutto questo, non faccio altro che trasmettere alle donne che si rivolgono alla nostra associazione, le mie competenze e tutta l’esperienza nel mondo della sartoria, in qualità di Modellista Senior, Docente di Modellistica Informatizzata e Tecniche Sartoriali d’Alta Moda“.

Così Tiziana Lezzi (nella foto di copertina), presidente dell’associazione DONNE DEL SUD, nata a Lecce, e operante da circa vent’anni non solo nel capoluogo e provincia, ma anche in Campania, Sicilia, Lazio e Calabria, in un’intervista esclusiva a Leccecronaca.it.

Importanti e valide le sue creazioni, non solo riferendoci ai capi confezionati nei suoi laboratori, ma alle numerose idee imprenditoriali, che hanno ridato dignità lavorativa a moltissime donne, sia italiane che immigrate straniere, ridonando loro fiducia in se stesse e la forza e il coraggio di riprendere in mano la propria vita, andando avanti con rinnovata fiducia e speranza in un futuro migliore, nonostante un vissuto difficile, fatto di sofferenze e privazioni.

Potremmo citare alcuni degli importanti progetti realizzati: “Ricomincio da casa”, nato in epoca ante Covid, e poi nel periodo post pandemia “Pantaloni e dintorni…Ricomincio da Me”.

E proprio dal confezionamento dei pantaloni è partita l’attività formativa, e poi lavorativa di tante donne.

“Noi abbiamo pensato alla realizzazione dei pantaloni, come punto di partenza del percorso professionale, perché lo consideriamo un capo d’abbigliamento simbolo della libertà delle donne, un indumento che in molti esperti nel settore sanno essere di complessa realizzazione, ma che grazie alla pazienza e all’impegno di alcuni volontari, oltre che mio personale, diviene per le nostre Donne una sfida possibile da vincere”.

Questo quanto aggiunto da Tiziana, con il tono rassicurante di una madre e il piglio sicuro e deciso di una imprenditrice, che si spende senza riserve per operare il bene nel sociale.

Le istruzioni e gli enti pubblici e privati le sono vicini offrendole gli spazi dove poter allestire i suoi laboratori sartoriali (nella foto a lato), ma gli spostamenti locali e interregionali per raggiungere le altre sedi sono ancora interamente a suo carico.

Questo dovrebbe generare una opportuna riflessione!

“Il progetto reale consiste, innanzitutto, nell’individuare quelle donne in condizioni di fragilità, le quali ci vengono segnalate solitamente dai Centri Anti Violenza, e che desiderino risollevare la propria sorte e cambiare la propria vita attraverso l’apprendimento della nobile e utilissima arte del cucito.

Molti macchinari assegnati a queste donne ci sono stati donati dalla Fondazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – n.d.r.) costituita da donne e da sempre attenta ai bisogni delle donne.

I nostri gruppi di lavoro hanno realizzato, nei mesi scorsi, dei completi di abbigliamento per bambine, le quali si sono trasformate in baby modelle e hanno sfilato durante gli eventi da noi organizzati. Il tutto sotto gli occhi vigili dei loro genitori e di alcuni volontari appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri in pensione. Con i proventi della vendita di questi abiti abbiamo potuto acquistare altri macchinari utili alle nostre affiliate”.

Nel pronunciare queste parole leggiamo uno scintillio di soddisfazione negli occhi di Tiziana, giustamente orgogliosa di quanto sta, con non poca fatica e sacrificio, riuscendo a realizzare.

Mesi fa, a seguito di proposta da parte dell’Istituto Comprensivo Via Manzoni di Maglie, diretto dalla Dirigente scolastica Anna Rita Cardigliano, è stato creato un corso di cucito pomeridiano, che ha visto coinvolte le alunne della scuola, il quale poi, dato il successo ottenuto, si è tramutato in un vero e proprio “Campus della Moda”, tenutosi durante i mesi estivi.

Le bimbe dell’istituto scolastico si sono rivelate veramente entusiaste nell’imparare a cucire, tanto più quando sono riuscite a realizzare da sole i propri abitini: top, gonne, pantaloni e così via.

Ma Tiziana Lezzi non si è limitata ad insegnare e far realizzare indumenti per donne e bambine, negli ultimi mesi l’abbiamo scoperta impegnata in una nuova e importante sfida imprenditoriale.

Grazie alla proposta di Rita Verri, una delle numerose “apprendiste sarte”, nonché socia dell’Associazione sopra citata, che avendo imparato a cucire, ad un certo punto, ha desiderato anche confezionare qualche abitino per la sua dolcissima barboncina, la presidente delle Donne del Sud ha pensato di lanciare un nuovissimo brand di abbigliamento e accessori destinato a tutti gli amici pelosetti, che è stato denominato “CHERYL COLLECTION“.

“Volevo trovare una filiera nel mondo della moda, che potesse rivelarsi in un certo qual modo redditizia, che potesse consentire alle donne impegnate in questo progetto di guadagnare in maniera significativa e utile al proprio autonomo sostentamento. La linea di abbigliamento e accessori per cani Cheryl Collection nasce proprio con questo intento.

L’investimento di risorse economiche non è molto oneroso, in quanto se un capo non soddisfa le aspettative di chi lo sta realizzando, si può ovviare utilizzando un altro pezzo di tessuto, considerati i costi non eccessivi dello stesso.

Tutto ciò senza tralasciare il fattore creatività, la quale porterà le confezionatrici di abitini a sbizzarrire la propria fantasia, in un settore che sappiamo essere molto attenzionato, di questi tempi, da chi possiede degli animali domestici”.

E così, l’idea geniale diviene realtà, e il brand solidale Cheryl Collection sarà protagonista di ben tre eventi di presentazione al pubblico, dove vedremo sfilare in passerella tanti amici a quattro zampe, e che si svolgeranno in tre diversi luoghi e date.

Il lancio della nuova linea di abbigliamento per cani, tutta Made in Salento, avverrà il 29 agosto nel profondo sud della nostra meravigliosa penisola, a Gagliano del Capo, per proseguire il 29 settembre a Copertino, e terminare con la kermesse di Lecce, il 27 ottobre.

Per l’occasione sono stati invitati alla partecipazione i proprietari dei negozi di toelettatura per animali sparsi da nord a sud del nostro territorio, che hanno proposto tra i loro clienti abituali gli “indossatori e le indossatrici a quattro zampe”, veri e assoluti protagonisti delle furure sfilate.

Ospiti d’eccezione, oltre le numerose autorità istituzionali civili e militari invitate, anche i “Super Cani” dell’Unità Cinofila in servizio presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce.

Nella pregevole iniziativa è stato, inoltre, coinvolto il Centro Anti Violenza di Maglie, grazie alla preziosa collaborazione, fattiva e solerte, della dottoressa Francesca Lubelli, il quale CAV da anni svolge un servizio capillare e complesso in diversi comuni del comprensorio provinciale, a favore e sostegno delle donne vittime di violenza.

Chapeau doveroso e sentito, da parte di Leccecronaca.it, con questo nostro, per ringraziare, anche a nome dei nostri numerosi e affezionati lettori, la Presidente Tiziana Lezzi per il suo lodevole impegno nel prodigarsi per sostenere le donne in difficoltà evidenti e oggettive, riportando sorriso e soddisfazione sui volti e in animi troppo a lungo segnati e contriti da ogni sorta di afflizione.

Una Donna, Tiziana, tra le tante Donne del Sud, ma certamente impegnata non come tante, a spendere il suo tempo e le sue energie per chi come lei crede e spera ancora in una società migliore, senza più violenza e abusi, che precipitano l’essere umano nei più aberranti baratri della malvagità, quella del tutto sconosciuta, invece, ai nostri amici pelosetti, che sanno donare amore, tenerezza, conforto e devozione, anche laddove non ne ricevono in egual misura.

In basso la locandina dell’evento in programmazione.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi