ULTIMI GIORNI DI CALCIOMERCATO DI FUOCO PER IL LECCE, PARTE UN ALTRO PEZZO PREGIATO, ARRIVA LA PUNTA DI PESO CERCATA DA TANTE SETTIMANE

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto

alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Gendrey al TSg Hoffenheim.

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore croato Ante Rebic classe 1993, nell’ultima stagione al Besiktas. ______

Rdl) ______ Il Lecce dunque, incassando circa 9-10 milioni di euro, perde un altro pezzo pregiato delle rosa che aveva ottenuto la salvezza per due stagioni di fila, squadra praticamente quasi tutta ridimensionata. Resta Dorgu, la speranza è che rimanga, in questi ultimi tre giorni di mercato, che e finalmente chiuderà venerdì 30.

Intanto il primo ‘colpo’ in entrata, senza offesa per nessuno degli arrivati finora. La punta di peso tanto cercata e tanto desiderata è Rebic, 31 anni, ala sinistra, un passato da una dozzina di gol a stagione in Germania col Francoforte e in Italia col Milan. Corvino (con lui nella foto) lo ha prelevato dalla Turchia a parametro zero, gli pagherà solo l’ingaggio per un anno.

Il problema è che è reduce da una stagione deludente. a Istanbul col Besiktas ha totalizzato solo quindici presenza e non ha fatto neanche un gol.

Speriamo che l’aria di Lecce, dove è già arrivato, accolto con entusiasmo da società e tifosi, gli faccia bene.

